聖誕臨近,發行28年的著名聖誕歌曲《All I Want for Christmas is You》又準備播遍大街小巷,其原唱者瑪麗嘉兒(Mariah Carey)去年申請將「聖誕女王」(Queen of Christmas)註冊為商標,企圖成為唯一的「聖誕女王」,惟遭另一歌手提出法律挑戰,申請於周二(15日)被美國專利及商標局駁回。