佩洛西不續任眾議院民主黨領袖　一文回顧佩洛西政治生涯　由主婦變議長 (15:18)

佩洛西資料：

生於政治家庭育5子女 20歲參與前總統甘迺迪就職舞會

．1940年美國馬里蘭州出生，生於一個天主教兼政治家庭，父親Thomas D'Alesandro Jr.曾任市長及眾議員。

．12歲首次出席民主黨全國代表大會。

．20歲參與前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的就職舞會。

．1963年與保羅（Paul Pelosi）結婚，婚後當家庭主婦，6年內誕下4女1子。

．1987年，47歲的佩洛西獲一名臨終女議員鼓勵代為參選，她因此當選加州眾議員，開始議會生涯。

2007年成眾議院首女議長

．2001年，佩洛西獲委任為眾議院民主黨黨鞭。

．2003年時民主黨是眾議院的少數黨，當時佩洛西獲委任為少數黨領袖。

．2006年，民主黨時隔12年重奪眾議院多數席位，佩洛西成為首名女性出任議會多數黨的領袖，並在2007至2011年出任眾議院議長。

．2010年民主黨在美國中期選舉失利，失落眾議院控制權，佩洛西自2011年起再次成為少數黨領袖，至2019年重奪議長之位。她周四宣布不續任眾議院民主黨領袖，回顧議會生涯時提及，自己「沒想過有一日我會由家庭主婦，搖身一變成為眾議院議長」。

．佩洛西出任眾議院議長期間，與多任總統包括喬治布殊（小布殊）、奧巴馬、特朗普及拜登都有交手，尤以特朗普火花最大。2020年特朗普發表任內最後一次國情咨文，演說前拒與佩洛西握手，佩洛西隨後更當眾撕毁國情咨文講稿。【2020年2月6日報道：國情咨文發表會火花四濺 特朗普拒握手 佩洛西撕了稿】

任議長訪台惹爭議 夫受襲成退任導火線

．2022年8月佩洛西訪問台灣，逗留19小時，是25年來踏上台灣土地的最高級別美國政要，與台灣總統蔡英文、銅鑼灣書店老闆林榮基、大陸民運人士吾爾開希等見面。事件引發中美關係緊張，中方暫停多項對美合作與對話。【2022年8月3日報道：佩洛西結束19小時訪台之旅 先後晤蔡英文、林榮基、吾爾開希】

．2022年10月，佩洛西位於加州三藩市的住所遭一名男子闖入，並以槌子襲擊佩洛西丈夫保羅，令其頭骨破裂、雙手重傷。佩洛西其後接受訪問，談到其丈夫遇襲，稱這事影響她考慮會否繼續議會生涯。【2022年10月30日報道：佩洛西丈夫遇襲 掀政治暴力憂慮】

（BBC/英國衛報/Business Insider）