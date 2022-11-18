鹽田梓橋咀洲半日遊　西貢海藝術節期間增跳島街渡【短片、附建議行程】 (09:32)

鹽田梓橋咀洲半日遊建議行程（約4至5小時）：

● 西貢新公眾碼頭→鹽田梓碼頭（船程約20分鐘）→參觀鹽田梓（途經聖若瑟小堂→文物陳列室→雙子亭→玉帶橋→鄉誼茶座，可於茶座稍作休息，預計全程約需2小時）

● 鹽田梓碼頭→橋咀碼頭（船程約15分鐘）→參觀橋咀洲（泳灘、連島沙洲（須留意【天文台潮汐漲退資料】）、郊遊徑，橋咀洲以欣賞地貌和景色為主，可逗留2小時或自行計劃）→回程西貢新公眾碼頭（約20分鐘船程）

*註：以上屬建議路線，需乘搭跳島街渡，訪客也可在西貢新公眾碼頭搭街渡先往橋咀洲遊覽，再搭乘跳島街渡往鹽田梓返回西貢。留意跳島街渡須於網上預購。【跳島街渡船期及購票詳情】

景點簡介：

‧鹽田梓文物陳列室：鹽田梓唯一小學——澄波學校於2006年改建成文物陳列室，開放公眾參觀。[開放時間：10:00am-12:15pm、1:15pm-4:00pm【購票詳情】]

‧聖若瑟小堂：聖若瑟小堂為島上天主教教堂，1890年建成。目前聖堂正進行維修，短期內不開放，只能從外圍觀賞。

‧橋咀洲連島沙洲：最特別是在退潮時才露出水面的天然連島沙洲和香港的岩石明星「菠蘿包石」。遊客須留意潮汐漲退時間，當潮水高度低於1.4米時，方可橫過連島沙洲，並且要注意回程時間。【天文台潮汐漲退資料】

‧橋咀郊遊徑：遊客可額外預留時間由橋咀郊遊徑步行至廈門灣。

交通：

西貢海藝術節（即日至2023年1月15日）期間，大會將提供跳島街渡體驗，遊客須預先在網上購票，再到西貢新公眾碼頭攤位取票，不設現場售票。每張船票$100，包含去程、跳島及回程三個航程。【船期詳情】 倘遊客想自行計劃，亦可選擇西貢新公眾碼頭其他船家。

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