韋布太空望遠鏡拍攝「宇宙沙漏」　助了解太陽誕生 (21:01)

L1527原恆星僅有10萬年歷史，相比誕生46億年的銀河系太陽，還非常「年輕」且不穩定。該原恆星位於「沙漏」的頸部，而頸部中間的黑線是原行星盤（Protoplanetary Disc，未來可能形成行星的密集氣體和塵埃），原恆星發出的光芒從原行星盤的上方和下方泄漏，照亮周圍的氣體和塵埃。

照片中的橙光和藍光由韋布太空望遠鏡與暗雲之間的塵埃層造成，藍光是塵埃最薄的地方。塵埃愈厚，可穿透的藍光愈少，就會變成圖中的橙光。不過這些光線並非肉眼可見，只能被紅外線相機捕捉。

根據香港太空館資料，恆星的生命周期由星雲中開始。當星雲中的星際物質因重力而收縮，便有機會形成「原恆星」，當原恆星核心部分的溫度達到約攝氏1500萬度而令核聚變發生，恆星便會誕生。例如太陽就是恆星。

NASA表示，透過這張L1527照片，有助了解太陽和太陽系在誕生之初的樣子。

（NASA/CNN/香港太空館）