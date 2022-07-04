短片：政府疫情記者會重點　海外或台灣抵港檢測11月21日起放寬　增設「過渡疫苗通行證」 (16:02)

●「過渡疫苗通行證」安排

現時或過往曾持有醫學豁免證明書的人，在已開始接種新冠疫苗但尚未符合「疫苗通行證」接種要求期間，可獲發「過渡疫苗通行證」，通行證有效期直至下一劑疫苗的建議接種日期為止。

兩類合資格者：

．準備開始接種疫苗的人：

11月22日起，可帶同有加密二維碼的醫學豁免證明書，到社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種站、醫管局轄下特定普通科門診診所，或衛生署轄下指定診所，接種第一或第二劑疫苗，將可獲發「過渡疫苗通行證」。

．已接種首劑或第二劑疫苗的人

可由11月22日起，攜同其印有加密二維碼的醫學豁免證明書及接種紀錄，到指定地點（見圖2）申領「過渡疫苗通行證」。

●放寬海外或台灣入境者強制檢測要求

以下措施11月21日生效，即適用於11月17日或之後由海外或台灣抵港者：

．只需於抵港日在機場進行「檢測放行」、在第二日進行核酸檢測，以及每日快測至第七日

．取消第四日和第六日的強制核酸檢測要求

抵港者最新檢測要求見政府新聞公告。

●院舍密切接觸者縮短檢疫期

安老及殘疾人士院舍個案密切接觸者送往檢疫中心後，需於第二日及第四日核酸檢測，如第四日核酸檢測結果呈陰性，加第五日快測陰性，即可提早離開檢疫中心。

●復必泰二價疫苗最快12月可接種

政府專家建議，復必泰Omicron BA.4/5的二價疫苗，可按現時的疫苗接種時間表，當作第四劑疫苗。有關疫苗最快月底抵港，供有意接種第四劑疫苗的市民選擇。政府目標於12月展開第四劑疫苗接種計劃。

新冠疫情 明報專輯：bit.ly/3FvkFaD