YouTube 9年來首誕個人頻道新「一哥」　美YouTuber MrBeast訂閱數達1.12億 (18:15)

MrBeast（原名Jimmy Donaldson）YouTube影片內容走誇張路線、經常砸錢娛樂觀眾，例如重金製作真人版《魷魚遊戲》、把100萬美元鈔票堆成小山任路人取錢，或把自己關進一間真實規格的監獄等。相關報道：美YouTuber重金打造真人版《魷魚遊戲》 贏家獲45.6萬美元獎金【附影片】（2021年11月25日）

來自瑞典的「前一哥」PewDiePie（原名Felix Kjellberg）主要拍攝遊戲和評論影片，自2013年8月起成為訂閱人數最多的YouTuber，其後一直稱霸YouTube，並在2019年率先突破1億訂閱，獲得「紅鑽石獎牌」，不久後宣布退休，減少更新影片。MrBeast與PewDiePie均仍未評論事件，但PewDiePie曾於今年8月稱，自己已從YouTube退休兩年，MrBeast肯定會超越他，並認為MrBeast當之無愧。

MrBeast已成為擁有最多訂閱者的個人YouTuber，不過目前YouTube最多訂閱人數的頻道是印度影視娛樂公司T-Series，擁有2.29億訂閱。

（BBC）