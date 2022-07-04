世界盃｜官方啤酒500毫升售逾百港元　每人限購4杯 (15:05)

不少足球迷愛邊看球賽邊喝啤酒，距離卡塔爾世界盃揭幕還有數天，當地特設的球迷區域內一些啤酒售價牌顯示，500毫升啤酒售價高達50里亞爾（約107港元），有違今屆世界盃行政總裁艾卡達（Nasser Al Khater）在2019年聲稱，球迷區域和比賽場館啤酒售價較低的說法。2019年當地一個世界盃活動的啤酒售價，約為現時定價一半。
百威啤酒（Budweiser）是今屆世界盃唯一官方啤酒品牌，除普通啤酒達「天價」，不含酒精的Budweiser zero售價亦達30里亞爾（約65港元），水則售10里亞爾（約22港元）。球迷必須年滿21歲才能購買啤酒，每人最多可買4杯。
（衛報/路透社）
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