韓國旅行須申請K-ETA　韓國觀光公社提醒：特區護照、BNO揀選國籍有不同【附申請K-ETA注意事項】 (18:15)

韓國是港人旅遊熱門地點，現時以香港特區護照和英國國民（海外）護照（BNO）免簽證入境韓國，必須於登機前至少72小時前申請並取得電子旅行許可（K-ETA）。韓國觀光公社香港支社在facebook發文提醒，以香港特區護照或BNO申請K-ETA時所選國籍不同，遞交申請前宜確保填寫資料正確，否則可能影響K-ETA審批，或會無法上機。根據K-ETA網站及韓國觀光公社香港支社facebook資料，本文整合5個申請K-ETA注意事項：
1. 持香港特區護照入境，國籍要選「CHINA P.R.(HONG KONG)」。BNO則應選「UK-BRITISH NATIONAL OVERSEAS (GBN)」；
2. K-ETA表格只有英文版或韓文版；
3. K-ETA有效期為兩年，有效期內每次去韓國都要上K-ETA更新航班資料及居韓地址
4. 申請人可為同行者一同申請K-ETA，上限約30人；
5. 一般審批時間約10分鐘，可自行在網上查閱結果 [K-ETA網站-Check K-ETA Results]
另外，入境韓國亦須填寫健康狀況表與特別檢疫申報書，旅客可於出發前3日內預先於檢疫資訊事先輸入系統（Q-CODE）網站填寫，抵達當地機場後利用QR碼代替紙本文件，以便加快入境程序。
K-ETA網站：www.k-eta.go.kr
Q-CODE網站：cov19ent.kdca.go.kr
查詢：
韓國觀光公社香港支社（電郵general@knto.or.kr或電話2523 8065）
韓國駐港總領事館（電郵hkg-visa@mofa.go.kr或電話2529 4141）
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