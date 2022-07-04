韓國旅行須申請K-ETA　韓國觀光公社提醒：特區護照、BNO揀選國籍有不同【附申請K-ETA注意事項】 (18:15)

韓國是港人旅遊熱門地點，現時以香港特區護照和英國國民（海外）護照（BNO）免簽證入境韓國，必須於登機前至少72小時前申請並取得電子旅行許可（K-ETA）。韓國觀光公社香港支社在facebook發文提醒，以香港特區護照或BNO申請K-ETA時所選國籍不同，遞交申請前宜確保填寫資料正確，否則可能影響K-ETA審批，或會無法上機。根據K-ETA網站及韓國觀光公社香港支社facebook資料，本文整合5個申請K-ETA注意事項：