特朗普宣布再選總統　一文睇特朗普涉及主要爭議 (11:04)

●國會山莊騷亂

特朗普在2020年總統大選敗給拜登，後呼籲支持者到首都華盛頓示威，反對參眾兩院聯席會議確認大選結果，大批特朗普支持者於2021年1月6日衝入國會大樓及議員辦公室等地，要求推翻大選結果，釀成騷亂，結果國會山莊受到近200年來最大破壞。

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眾議院其後成立特別調查委員會，調查特朗普在國會山莊騷亂的角色。聽證會中，特朗普被指策動「政變陰謀」，企圖推翻總統大選結果，國會山莊騷亂是陰謀中的高潮。

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眾議院特別調查委員會上月向特朗普發出傳票，要求他親身或透過視像作證。特朗普上周五（11日）透過律師入稟佛羅里達州的法院，拒絕出席眾議院聽證會作證。其律師稱傳召令無效且無約束力，眾議院不能強迫他出席聽證會。

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●海湖莊園機密文件

今年8月，聯邦調查局（FBI）探員突擊搜查特朗普的海湖莊園寓所，搜出機密文件。特朗普把FBI行動與「水門事件」比較，指控民主黨人試圖阻止他競逐2024年總統大選。

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司法部其後公開搜查令，稱特朗普卸任後非法管有政府文件，涉違反《間諜法》。司法部確認，FBI從海湖莊園搜出多份機密文件，包括美國線人或間諜的資料，以及禁止泄露予外國的高度敏感信息。部分屬「最高機密」。若特朗普被控移除、隱藏或銷毁政府紀錄罪成，應沒資格再任總統。

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除上述兩項爭議外，特朗普另涉多宗調查，包括司法部審視他涉試圖推翻2020年大選結果，喬治亞州富爾頓縣檢察官也調查特朗普及其盟友試圖干預該州2020年大選結果。

（綜合報道）