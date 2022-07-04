西貢海藝術節大型戶外裝置率先睇　鹽田梓橋咀洲賞小島風貌【短片‧多圖】 (21:39)

藝術家陳家俊（Joseph）以昔日鹽田水車概念，配合其像龍骨般的外形，創作出《龍骨水車》。遊客向後踩動腳踏時，裝置會如水車般轉動，亦會發出模仿水流聲的鈴聲，重現水車運作的情況。

《回憶的味道》創作者黎慧儀（Monti）表示，她在翻閱鹽田梓口述歷史時，發現一名村民曾稱「做鹽田梓女人好辛苦」，遂冀配合其他客家文化歷史及故事，發掘到底做鹽田梓女性為何特別辛苦。《回憶的味道》包括8條1分鐘短片，拼湊出客家女性由出生到成為人母的人生，另一鹽製作品將客家女性比喻為「海水」，寓意她們甘願用自身成就別人像鹽般剔透的人生。

2022年西貢海藝術節「再島嶼」

日期：2022年11月16日至2023年1月15日

地點：西貢鹽田梓及橋咀洲

交通：由西貢碼頭乘坐街渡到達鹽田梓及橋咀洲約20分鐘

導賞團語言：廣東話團：逢周三至周四、周六至周日，普通話團：逢周二，英語團：逢周五

西貢海藝術節網頁：skhartsfestival.hk