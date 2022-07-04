將藍隧道12月11日通車　一文睇5巴士線　跨灣大橋集行車、單車徑、行人路及觀景台【附短片及巴士線資料】 (21:29)

新增途經將藍隧道及跨灣連接路的巴士線

九巴

12月12日開辦3條將藍隧道快線

●96 將軍澳康盛花園 - 大埔工業邨

途經科學園、大埔中心、太和

●290E 將軍澳工業邨 - 荃灣西站

途經黃大仙、葵涌、荃灣

●298X 坑口（北）- 長沙灣（甘泉街）

途經新蒲崗、九龍城、旺角、太子、深水埗、長沙灣、荔枝角商貿區

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新巴城巴

12月12日開辦兩條全新「康城快線」，由日出康城出發，經將藍隧道到九龍市區首站，預料只需約25分鐘。

●790 清水灣半島 - 尖沙嘴（麼地道）

途經日出康城、九龍灣（展貿）、佐敦

●795 將軍澳工業邨 - 長沙灣

途經日出康城、油麻地、旺角、美孚、荔枝角商貿區

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將藍隧道小資料：

．全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道

．東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路

跨灣連接路小資料：

．全長約1.8公里，其中約1公里為海上高架橋

．連接將藍隧道與日出康城旁的環保大道

．香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋，將與將軍澳海濱單車徑連接，組成全長5公里的沿海環迴單車徑

．橋上設有觀景台，供欣賞將軍澳灣及東邊水道美景

政府估計，將藍隧道及跨灣連接路通車後，早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心的行車時間最多可縮減約20分鐘，有助紓緩將軍澳隧道、將軍澳市中心及環保大道一帶的繁忙交通。