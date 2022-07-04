將藍隧道12月11日通車　一文睇5巴士線　跨灣大橋集行車、單車徑、行人路及觀景台【附短片及巴士線資料】 (21:29)

將軍澳──藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣連接路（跨灣連接路）將於12月11日通車，往來將軍澳和觀塘、東區海底隧道，當日起，將藍隧道及將軍澳隧道將豁免收費。九巴及新巴新增的5條途經將藍隧道及跨灣連接路的巴士線，則於通車翌日（12月12日）開始運作，分別來往九龍市區、大埔及荃灣等。
新增途經將藍隧道及跨灣連接路的巴士線
九巴
12月12日開辦3條將藍隧道快線
●96 將軍澳康盛花園 - 大埔工業邨
途經科學園、大埔中心、太和
●290E 將軍澳工業邨 - 荃灣西站
途經黃大仙、葵涌、荃灣
●298X 坑口（北）- 長沙灣（甘泉街）
途經新蒲崗、九龍城、旺角、太子、深水埗、長沙灣、荔枝角商貿區
新巴城巴
12月12日開辦兩條全新「康城快線」，由日出康城出發，經將藍隧道到九龍市區首站，預料只需約25分鐘。
●790 清水灣半島 - 尖沙嘴（麼地道）
途經日出康城、九龍灣（展貿）、佐敦
●795 將軍澳工業邨 - 長沙灣
途經日出康城、油麻地、旺角、美孚、荔枝角商貿區
將藍隧道小資料：
．全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道
．東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路
跨灣連接路小資料：
．全長約1.8公里，其中約1公里為海上高架橋
．連接將藍隧道與日出康城旁的環保大道
．香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋，將與將軍澳海濱單車徑連接，組成全長5公里的沿海環迴單車徑
．橋上設有觀景台，供欣賞將軍澳灣及東邊水道美景
政府估計，將藍隧道及跨灣連接路通車後，早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心的行車時間最多可縮減約20分鐘，有助紓緩將軍澳隧道、將軍澳市中心及環保大道一帶的繁忙交通。