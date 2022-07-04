消委會：研究未見魚油補充劑與兒童認知能力關係　DHA助胎兒視網膜和大腦發育 (14:58)

定期食用海產可滿足攝取DHA需要，然而某些海產也可能是汞（俗稱水銀）等神經毒素的來源。美國食品及藥物管理局和美國婦產科學院（American College of Obstetricians and Gynecologists）建議孕婦每周將海產食用量限制在340克，以限制胎兒接觸到汞的分量；這分量的魚等於平均每天提供約200毫克DHA。

較好海產之選：三文魚、鰹魚、左口魚

懷孕或哺乳的婦女每周應食用至少8至12安士的不同種類含有較高DHA及較低汞的海產。參考香港食物安全中心的建議，較好的選擇包括三文魚、鰹魚、左口魚、盲鰽、魚仲、紅鮪等，而應該避免食用的則包括鯊魚、劍魚、長鰭吞拿魚、大眼吞拿魚、藍鰭吞拿魚、黃鰭吞拿魚等。

據消委會資料，2021年有研究回顧了11項隨機對照試驗，分析孕婦或哺乳期婦女食用魚油補充劑與其子女認知能力之間的關係。結果發現所有受評估的認知參數與服用DHA或EPA補充劑沒有明顯關係，但研究人員亦認為難以可靠地量度幼兒的認知表現，需要進一步研究來調查服用DHA補充劑對兒童認知發展的功效。

營養師倡兒童均衡飲食 毋須補充奧米加3脂肪酸

營養師認為，只要兒童從均衡的飲食中攝取足夠的營養以促進成長和發育，毋須特別補充奧米加3脂肪酸。

數據未足證DHA或EPA對記憶、智力、過敏有效

消委會稱，雖然奧米加3脂肪酸在維持眼睛、腦部和心臟健康方面的作用已廣為人知，但對於認知能力、記憶、智力、情緒、肥胖、皮膚和過敏方面的問題，則未有足夠的數據證實任何DHA或EPA劑量會有明顯效用。

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