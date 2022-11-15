消委會．魚油補充劑｜4款整體評分佳、適合成人的魚油補充劑【附名單】 (14:04)

消委會建議整體評分較佳、供成人服用的樣本魚油補充劑：

（聲稱來源地 ／大約零售價 ／驗出DHA含量 ／驗出EPA含量／平均每100毫克DHA加EPA售價／反式脂肪酸百分比／總評分（滿分為5分）

‧維柏健3倍精煉魚油（80粒）

加拿大／$352／每粒含317.8毫克DHA／每粒含631.4毫克EPA／$0.46／0.7%／5分

‧Holland & Barrett Omega 3 Fish Oil 1200mg with Vitamin D3（90粒）

－／$228／每粒含282毫克DHA／每粒含381.6毫克EPA／$0.38／1.2%／5分

‧萬寧美國深海魚油（200粒）

美國／$99／每粒含123毫克DHA／每粒含169毫克EPA／$0.17／2.1%／4.5分

‧日本命力增強版強腦素（60粒）

日本／$570／每粒含213.6毫克DHA／每粒含12.3毫克EPA／$4.21／0.4%／5分

營養師：素食者、孕婦或需服奧米加3脂肪酸補充劑

香港營養師協會對外事務主任程欣儀表示，營養師通常會鼓勵一般人先通過日常飲食來攝取奧米加3脂肪酸；美國心臟協會（AHA）建議所有成年人每周至少吃含高奧米加3脂肪酸的魚類（每次約3安士）2次，以攝入足夠分量的奧米加3脂肪酸。

對於素食者或不喜歡吃海產的人，特別是孕婦或哺乳期婦女，或未能在日常飲食中攝取足夠的奧米加3脂肪酸的人，則可能需要服用補充劑。

服薄血藥者應避免食用高劑量魚油產品

另外，由於奧米加3脂肪酸對血小板有抑制作用，服用薄血藥華法林或其他抗凝劑的人應避免食用高劑量的魚油產品。

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