浴室暖風機乾衣　消委會教3招加強乾衣效果 (12:04)

消委會教3招加強乾衣效果

1. 應盡量關好浴室窗戶

2. 應蓋上坐廁

3. 衣物盡量放近出風口，惟須留意避免將濕衣物遮蓋出風口

浴室暖風機乾衣原理

室內溫度及濕度和衣物濕度都會影響水分從衣物揮發的速度。浴室暖風機可吹出暖風，令室內及衣物的溫度提升，同時降低室內濕度，加速水分從衣物揮發。另外，浴室暖風機會間歇將室內水氣抽走，並換入室外較乾燥的空氣，此換氣操作設計有助加快乾衣，減低能源消耗。

安全使用浴室暖風機貼士

．洗手盆或浴缸等有可能注滿水的位置附近，絕不能擺放任何已經連接插座的移動式暖風機，因為一旦電器意外掉入水中，用戶不小心把手放進水中便可能觸電

．移動式暖風機或電暖爐屬高耗電量電器，切勿與其他電器共用插座

．切勿讓機身處於高溫及高濕度環境，例如安裝在熱水爐的正上方

．應按照說明書指示清理，使用適合的清潔用品及切勿直接向面板射水。用戶需要留意部分型號的隔塵網聲稱具抗菌能力，不宜以水直接清洗，最好是用吸塵機吸去網上的灰塵

浴室暖風機 實用資訊：

7款浴室暖風機整體評分佳 最平799元【附名單】

乾衣時間短兼慳電 KDK天花式暖風機表現最佳【附乾衣快、慳電浴室暖風機牌子及型號】

窗口式vs.天花式浴室寶 消委會教揀浴室暖風機4準則

兩用式暖風機 快速升溫