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消委會．浴室暖風機｜7款浴室暖風機整體評分佳　最平799元【附名單】 (11:46)

消委會測試13款浴室暖風機，涵蓋窗口式、天花式及移動式型號，當中7款樣本整體表現較佳總評達4分（5分滿分）。當中伊瑪INB-2023R的價格799元屬最低；樂聲FV-23BWN2H三菱電機V-251BZ-HKKDK 30BGCHKohler K-77316H-MZ的乾衣速度均於4小時內，是測試中較快的樣本。暖風表現方面，各樣本量得的最高出風溫度由約40度至56度，其中三菱電機V-251BZ-HKKohler K-77316H-MZ德國寶HTW-330樂信RA-BH205FY的最高暖風溫度逾50度。相關熱點：乾衣時間短兼慳電 KDK天花式暖風機表現最佳【附乾衣快、慳電浴室暖風機牌子及型號】

總評達4分的7款浴室暖風機

（牌子及型號／售價／聲稱原產地／整體安全程度評分／整體性能評分）

●窗口式

樂聲 Panasonic FV-23BWN2H／$3580／中國／5／4

●天花式

三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK／$3980／日本／5／4

KDK 30BGCH／$2980／中國／5／4

Kohler K-77316H-MZ／$4350／中國／4.5／4

●移動式

德國寶 German Pool HTW-330／$1420／中國／4.5／4.5

樂信 Rasonic RA-BH205FY／$980／中國／5／4.5

伊瑪 Imarflex INB-2023R／$799／中國／4.5／4.5

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