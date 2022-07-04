消委會．浴室暖風機｜7款浴室暖風機整體評分佳　最平799元【附名單】 (11:46)

消委會測試13款浴室暖風機，涵蓋窗口式、天花式及移動式型號，當中7款樣本整體表現較佳，總評達4分（5分滿分）。當中伊瑪INB-2023R的價格799元屬最低；樂聲FV-23BWN2H、三菱電機V-251BZ-HK、KDK 30BGCH及Kohler K-77316H-MZ的乾衣速度均於4小時內，是測試中較快的樣本。暖風表現方面，各樣本量得的最高出風溫度由約40度至56度，其中三菱電機V-251BZ-HK、Kohler K-77316H-MZ、德國寶HTW-330及樂信RA-BH205FY的最高暖風溫度逾50度。相關熱點：乾衣時間短兼慳電 KDK天花式暖風機表現最佳【附乾衣快、慳電浴室暖風機牌子及型號】