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消委會．浴室暖風機｜乾衣時間短兼慳電　KDK天花式暖風機表現最佳【附乾衣快、慳電浴室暖風機牌子及型號】 (10:51)

不少人會用浴室暖風機乾衣，方便快捷。消委會測試13款浴室暖風機，並對6款窗口式和3款天花式浴室暖風機進行乾衣測試。結果顯示，在吹乾相同數量的濕衣物條件下，乾衣速度最快的首4個樣本，分別是：Kohler K-77316H-MZ、三菱電機Mitsubishi Electric V-251BZ-HK、KDK 30BGCH、樂聲Panasonic FV-23BWN2H。相關熱點：7款浴室暖風機整體評分佳 最平799元【附名單】

乾衣速度最快的首4個樣本

Kohler K-77316H-MZ（使用了3小時17分鐘）

三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK（使用了3小時24分鐘）

KDK 30BGCH（使用了3小時41分鐘）

樂聲 Panasonic FV-23BWN2H（使用了3小時44分鐘）

乾衣耗電量方面，樂聲Panasonic FV-23BWN2H三菱電機Mitsubishi Electric V-251BZ-HKKDK 30BGCH的電能耗用不到4kWh，獲得較高評分；新朗Cinetron CV-88W金章Zanussi ZBH1015卓爾Summe SBH-103的乾衣耗電均超過5.5kWh，只得2.5點評分。

消委會計算，假設用戶每月乾衣15次，每度電（千瓦小時，kWh）平均費用為1.8元，以測試量得耗電量最高的金章Zanussi ZBH1015樣本計算，1個月花在乾衣的費用為1.8元Ｘ6.2kWhＸ15＝167.4元；耗電量最低的KDK 30BGCH，每月乾衣費用約為86.4元，每月乾衣費用相差接近1倍。

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