世界盃｜大力神盃返抵卡塔爾　一文睇世界盃獎盃歷史【短片】 (17:50)

世界盃獎盃故事

自1930年首屆世界盃以來，曾使用兩款獎盃，分別是1930年至1970年期間使用的雷米金盃（Jules Rimet Trophy），以及1974年起使用的大力神盃（FIFA World Cup Trophy）。

巴西隊在勝出1970年世界盃後，成為首支贏得3次世界盃的球隊，根獲准永久保留雷米金盃。1974年世界盃開始使用第二代獎盃大力神盃。大力神盃最近一次復修是在2005年，此後FIFA決定停止將原版獎杯借給獲勝球隊；並自2006年以後，原版獎杯僅在官方頒獎儀式上交給球隊，之後便由FIFA員工收回，獲勝國家球隊則獲得「大力神盃」複製品。

（中央社/法新社/FIFA）

世界盃2022 相關報道：

五商場64場世盃足本直播 屯門市廣場540吋大電視、奧海城增設英語旁述

A組前瞻：橙軍中生代不足難言爭霸 雲迪積克爆發力倒退 可靠射手欠奉成死穴

B組前瞻：修夫基黔驢技窮窒礙三獅 追求默契抱殘守缺 變招欠奉淘汰賽見真章

C組前瞻：美斯傷患左右阿根廷命運 最後探戈受跟腱炎困擾 考驗史帥調兵減倚賴

D組前瞻：高盧雄雞衛冕非天方夜譚 中場遇傷兵潮拆骨 人腳質素足保送出線

E組前瞻：德西格食格 藍武士堪憂 戰術類近相形見絀 森保一承襲前朝難破宿命

世界盃2022 明報專輯：bit.ly/3g8kc3I