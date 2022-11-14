耳痕勿自行挖耳　中大教授止痕有法　問題持續應求醫 (09:47)

耳垢積聚感到耳仔塞耳痕不舒服，可以怎麼做？香港中文大學耳鼻咽喉–頭頸外科學系助理教授張慧子表示，耳垢產生是正常情況，不建議自行清理耳垢或挖耳，因為耳垢會自己慢慢向外排走。而耳痕原因很多，需要知道耳痕根源才能正確處理，不是感到耳痕就挖耳。倘若是短暫耳痕，可試用手於耳屏前按壓，有助止痕。但若問題持續，應及早求醫。
耳痕常見三原因
1. 發炎——耳朵發炎、由傷風感冒鼻痕引起的耳痕、鼻敏感痕癢（耳痕可能是一個敏感反應）
2. 普通敏感——例如花粉敏感等，都會導致耳朵敏感，引起耳痕
3. 皮膚敏感——最常見的有濕疹或牛皮癬（應及早向醫生求診）
按壓耳屏助止痕
張慧子表示，倘若是短暫耳痕，可試用手於耳屏前按壓，有助止痕。
什麼人較易感耳仔塞？
1. 長期戴耳塞（包括助聽器），或從事經常塞着耳的工作
2. 常用棉花棒挖耳
3. 常有發炎、濕疹
4. 耳道出現問題（例如耳道太窄耳垢較難自行推出來、耳道寬但耳垢不會自行向外排走）
張慧子續解釋，當一個人由很乾燥的地方去到一個很潮濕的地方、當耳朵接觸到耳朵清潔劑、又或當耳朵突然入水，耳垢吸入水分膨脹，也會導致耳塞問題。醫生或會按需要提供耳油予病人使用。
耳垢滋潤皮膚護耳
張慧子提醒，耳垢能滋潤皮膚、有保護和殺菌作用。倘若耳道出現問題應求醫，專科醫生會視乎需要定期為病人吸走耳垢，判斷是否需要進行手術，或以非手術方法，處理耳垢或耳道問題。
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