舊衣回收｜一文看6舊衣回收途徑【附回收地點】 (16:00)

民政事務總署社區舊衣回收箱計劃

．由非政府機構及政府合作推行，定期收集市民捐贈的舊衣，所有回收及售賣舊衣物收益均須用作慈善用途

．收集物品：清潔的衣服、鞋、手袋、背包、配飾（如頸巾）及布偶

．回收箱地點：bit.ly/3f0P6KZ

長春社舊衣回收活動

．收集的舊衣物主要出口到東南亞國家重用，所得收益全數用於環境教育；部分舊衣物捐贈予有需要者及社福團體

．收集物品：衣服、鞋、毛公仔、手袋及背囊

．回收箱地點：bit.ly/3tnrlQE

地球之友舊衣物回收計劃

．收集舊衣物免費分享給不同的人，或轉售到有需求舊衣物的地方，所得收益將用作支持地球之友環保工作。

．收集物品：清潔的衣服、鞋、手袋或背包、配飾（如頸巾）等

．回收箱地點：bit.ly/3Eir8Vs

救世軍循環再用計劃

．捐贈物資經分類後，部分於港澳家品店義賣，收益用於救世軍推行社區計劃；部分物資轉贈予弱勢社群如獨居長者、露宿者、釋囚及綜援受助人等

．收集物品：清潔完整的衣服、鞋、手袋、配飾、全新毛公仔等

．物資捐贈點：bit.ly/3Em75VS

基督教勵行會環保回收行動

．回收物品會轉贈給勵行會服務對象及弱勢社群，或於「勵行站」義賣，其餘售予環保回收商業伙伴，出口到發展中國家。

．收集物品：衣物、飾物、玩具、鞋履、手袋

．回收箱地點：bit.ly/3G86Gb1（另設上門回收服務）

賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃

．以東九龍（將軍澳、西貢、黃大仙、九龍城）為試點，回收的物品清潔後每月舉行義賣，供有需要的基層人士以低價購得所需物品，義賣收益投入持續營運資金作非牟利用途。

．收集物品：最少八成新的衣物及袋等

．11月停泊時間表：bit.ly/3WSMJuX

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX