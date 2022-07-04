世界盃免費睇｜五商場64場世盃足本直播　屯門市廣場540吋大電視、奧海城增設英語旁述 (18:00)

世界盃將於11月20日開波，香港球迷如何看免費直播，感受卡塔爾的現場氣氛？本文精選免費睇波的商場好去處，包括奧海城、屯門市廣場、荃灣如心廣場、荃新天地和沙田好運中心，五個商場均全程免費足本直播由揭幕戰至決賽共64場賽事，讓觀眾見證每一個入球時刻。
⚫五大商場免費直播64場賽事
屯門市廣場
‧全港商場最大540吋4K大電視，超高清畫質足本播放。
‧指定場次特設「Beauty Me」專區，提供球隊應援美甲、彩繪、按摩服務及享用睇波急救護膚品等，鼓勵女球迷一同參與足球盛事。
奧海城
‧位處西九龍的奧海城全程免費直播世界盃賽事，商場地下中庭設430吋大電視，鋪設逾3000呎人造草氈，讓觀眾如置身現場草地觀看球賽。另一邊活動大堂亦全新添置430吋大電視播放英語旁述。
荃灣如心廣場
‧一期中庭設230吋大電視全程免費直播賽事，特設足球主題裝置，包括「球員席」裝置及足球咕𠱸座位。
‧即日起至12月18日，同場設有「如心零食街」及足球主題的巨型3D立體錯視藝術打卡位。
‧前港足隊長陳偉豪、前港足代表林嘉緯、盧均宜，以及港足傳奇山度士等助陣，於3場主要賽事（11月21日、12月9日八強賽、12月18日決賽）與現場觀眾切磋球技、玩遊戲及合照。
荃灣荃新天地：2期中庭全程免費直播64場精彩賽事
沙田好運中心：足本免費直播64場精彩賽事
⚫電視免費直播
世界盃專輯：bit.ly/3WTpIrE
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