世界盃免費睇｜五商場64場世盃足本直播　屯門市廣場540吋大電視、奧海城增設英語旁述 (18:00)

世界盃將於11月20日開波，香港球迷如何看免費直播，感受卡塔爾的現場氣氛？本文精選免費睇波的商場好去處，包括奧海城、屯門市廣場、荃灣如心廣場、荃新天地和沙田好運中心，五個商場均全程免費足本直播由揭幕戰至決賽共64場賽事，讓觀眾見證每一個入球時刻。