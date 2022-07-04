世界盃｜卡塔爾世界盃11月20日揭幕　最燒錢世盃創多個「第一次」【附賽程連結】 (11:49)

今屆世界盃有什麼「第一次」？

今屆世界盃創下多個「第一次」，包括首次由阿拉伯國家主辦、首次在冬天舉行、首次由未入過決賽周的國家主辦等。

卡塔爾位處中東，夏天天氣酷熱，氣溫動輒超過40度。考慮到球員難以在酷熱下比賽，今屆世盃有別於過往慣例在6月和7月舉行，首度改在冬季比賽。

為了遷就世界盃，歐洲各大聯賽如英超、意甲和西甲等，都會在世盃開始前暫停賽季，待世界盃結束後繼續進行。

比賽時間與歷屆不同？

因應卡塔爾天氣炎熱，決賽周的比賽大多數在晚上舉行，最晚開波的比賽甚至於當地時間晚上10時舉行，凌晨才完場。

比賽場館有何特點？

卡塔爾世界盃共有8個比賽場館，其中7個是全新興建。為應對中東炎熱氣候，全部場館均設中央冷卻空氣系統，務求令場內溫度降低。揭幕戰於巴伊特球場（Al Bayt Stadium）舉行，其外形猶如巨型帳篷。決賽將於路薩爾球場（Lusail Stadium）舉行，其外形以椰棗碗和琺瑯燈籠為設計靈感。

最燒錢世界盃？

因足球在中東不及歐美等地普及，故卡塔爾國內相關設施不足。該國為主辦今屆世界盃，耗資達2200億美元興建新場館、道路網絡、公共交通網絡、酒店等基建及設施，是歷來最昂貴世界盃。

揭幕戰哪兩國對戰？哪國是奪冠熱門？

世界盃揭幕戰將於香港時間11月21日凌晨零時舉行，由主辦國卡塔爾對厄瓜多爾。英國博彩公司Sky Bet賠率顯示，巴西、法國、英格蘭及阿根廷均是奪冠熱門，惟傳統勁旅意大利未有晉身決賽周。

吉祥物是什麼？官方比賽用足球有何特別？

今屆世界盃吉祥物名為La'eeb，造形為傳統阿拉伯頭巾，名字在阿拉伯語中代表「技術高超的球員」。

今屆世界盃官方比賽用足球亦有名稱，名為Al Rihla，阿拉伯語中意為「旅程」，球上圖案靈感來自卡塔爾的文化、建築、標誌性船隻和國旗。

世界盃2022分組賽重點賽事（以下為香港時間）

【A組】揭幕戰：卡塔爾對厄瓜多爾（11月21日凌晨零時）

【B組】英格蘭對伊朗（11月21日晚上9時）

【C組】阿根廷對沙特阿拉伯（11月22日晚上6時）

【D組】法國對丹麥（11月27日凌晨零時）

【E組】德國對西班牙（11月28日凌晨3時）

【F組】比利時對摩洛哥（11月27日晚上9時）

【G組】巴西對瑞士（11月29日凌晨零時）

【H組】葡萄牙對烏拉圭（11月29日凌晨3時）

2022卡塔爾世界盃賽程時間表連結：fifa.fans/3NclUNN

（FIFA/BBC/EuroNews）