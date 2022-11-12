營養師轉季飲食貼士　4招助提升免疫力預防敏感 (11:37)

4飲食貼士助提升免疫力

1. 補充足夠水分

每一小時最少飲250毫升水，直到2至2.2升。水分幫助提升身體免疫力細胞活性、帶走水溶性毒素，以及防止身體黏膜變得乾燥，毒素累積少，敏感就不易出現。

2. 食飯補充澱粉質

補充適量澱粉質。當溫度驟降，身體需要更多能量去維持體溫，澱粉質不足會令免疫力難以維持。如需要體重管理的人，在天氣轉冷時，晚餐未必需要跟特殊餐，可以半碗白飯配豬肉（80至150克）補充鐵質，幫助維持夜間免疫力。

3. 補充維他命D

冬季接觸陽光的時間減少，在飲食中可多吃幫助攝取維他命D的食物，如三文魚、大啡菇、芝士、牛奶和豬肉等。維他命D可幫助促進免疫力細胞更快找到病原體，以及提升呼吸道免疫力，亦有助提升骨骼密度。

4. 晚餐前食啤梨或紅蘋果

攝取足夠的水溶性纖維有助降低腸胃毒素。啤梨和紅蘋果是高水溶性纖維水果，每日晚餐前可吃一個。留意，水果宜在晚餐前進食，因轉季時容易出現胃酸倒流，晚餐後食水果可加劇胃酸倒流情況。

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