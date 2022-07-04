MIRROR演唱會事故警調查重點　承辦商涉蓄意虛報部件重量　實際重逾4倍【短片】 (15:47)

7月28日MIRROR演唱會發生嚴重事故，兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯被巨型屏幕壓傷，警方今午（11日）交代拘捕行動，以下為警方記者會重點：
●警方拘捕4男1女，涉欺詐及容許物件從高處墜下罪
．5人年齡40至63歲，是演唱會總承辦商藝能，以及負責舞台工程的次承辦商協興隆的高級職員
●警方調查發現
．舞台裝置完成安裝後，無人安排合資格工程師適當檢查，以確保裝置可安全運作
．事發當日早上，墜下的LED屏幕出現升降問題，有協興隆員工曾調校，但無進一步維修或補救
．藝能涉虛報部件重量，企圖誤導康文署，以盡快得到演出許可，所有部件實際重量都遠超申報重量，實際總重量較申報重逾4倍，以下是部分例子：
- 6個相同的LED屏幕：實際總重量9852磅，是藝能申報3600磅的2.7倍
- 燈光支架裝置：實際重5141磅，是申報1080磅的4.8倍
- 雷射燈支架連裝置：實際重756磅，是申報200磅的3.7倍
- 8組喇叭：實際總重量12,240磅，是申報1600磅的近7.7倍
西九龍總區刑事部警司鍾雅倫，相信藝能虛報部件重量，並非令涉事LED屏幕下墜的唯一原因，更多技術細節有待政府公布。
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