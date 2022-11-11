韓國校園興起「梨泰院遊戲」　人疊人擠壓矮小同學模仿事故 (16:36)

《韓國日報》報道，世宗市一間中學的教師發現，有7、8名男生將身材矮小的學生推到牆上擠壓玩耍。此外，首爾有中學教師收到學校公告郵件，稱有很多學生模仿梨泰院事故把同學壓在身下，正考慮就事件展開教育。韓國Insight網站指出，有學生將慘劇當成玩笑，在學校排隊時大喊「推、推、推」，惡意模仿梨泰院事故。

以往韓國曾流行玩這類名為「漢堡包遊戲」，近日因梨泰院事故再次興起，被學生叫作「梨泰院遊戲」、「踩踏遊戲」。部分有份參與的學生承認，因為看到網上很多關於梨泰院人疊人事故的現場片段，所以也想這樣玩。

《韓國日報》引述專家稱，事故現場未經模糊或篩選處理的照片和片段在社交媒體瘋傳，可能會對青少年產生很大影響，灌輸錯誤的認知；首爾的一名教師表示，梨泰院事故導致157人遇難，但部分學生並沒有意識到問題的嚴重性，有必要針對此進行教育。

（韓國日報/環球網/中新網）

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