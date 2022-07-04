MIRROR演唱會事故｜意外、調查、阿Mo治療、MIRROR停工、警方拘捕行動　時序一文睇 (17:31)

7月28日 第四場演唱會發生嚴重意外

MIRROR在紅館舉辦12場演唱會，7月28日舉行第四場時發生嚴重意外，舞台上方懸掛的巨型屏幕墜下，壓傷舞蹈員阿Mo及張梓峯。

MIRROR騷塌大屏幕 傷兩舞者 政府叫停稱徹查 至舞台結構證實安全

7月29日 政府成立跨部門工作小組調查

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，由康文署助理署長成立的工作小組，會聯同勞工處、機電署等部門調查意外。

巨屏兩纜斷一 楊潤雄：追究到底 次承辦商：威吔機由藝能指定供應商提供

7月29日 MakerVille行政總裁魯庭暉致歉

MIRROR所屬公司MakerVille的行政總裁魯庭暉就意外鞠躬致歉。主辦單位Music Nation及MakerVille發聲明致歉，稱會徹查事故，並取消餘下MIRROR演唱會場次及網上直播。

ViuTV與MIRROR主題活動全取消

主辧單位宣布取消餘下MIRROR所有場次演出及網上直播

7月31日 阿Mo父母抵港探兒子

阿Mo的父母由加拿大多倫多乘搭飛機抵港，到伊利沙伯醫院探望兒子。至今仍經常到醫院採望。

阿Mo父母抵港探病 晤伊院主管

8月1日 跨部門小組首次會議

跨部門工作小組首次會議，工作包括查找事故成因，以及涉事者有否疏忽失職。

康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供

8月5日 跨部門小組第二次會議

負責領導小組的康文署助理署長李子俊稱，有迹象顯示意外成因很可能是鋼索出現金屬疲勞。

鏡騷墜屏「很可能」涉鋼索疲勞 調查組稱須更多測試現難定論 暫排除人為破壞

8月12日 跨部門小組：鋼索斷裂由金屬疲勞引致

跨部門工作小組公布，認為當日墮下屏幕的鋼索斷裂由金屬疲勞引致，屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能屬引致屏幕墜下的原因。

調查小組稱鋼索斷裂由金屬疲勞引致 屏幕懸掛系統裝置、裝工亦可能有關

8月12日 MakerVille宣布MIRROR停工兩個月

MakerVille及大國文化發聲明，表示心繫傷者，對事故會嚴肅跟進，並宣布MIRROR停工兩個月，讓成員梳理情緒。

姜濤Jer缺席首映 過百粉絲舉牌撐場

8月24日 調查小組稱鋼纜承受力比一般少兩成

調查小組再披露調查進展，發現肇事鋼纜承受力量比一般少兩成，而鋼纜機關上的護繩器設計與一般有異，以至「壓傷」鋼纜，涉事LED屏幕的實際重量亦與申報有異，引致鋼纜出現金屬疲勞。

調查小組揭肇事鋼纜承受力量比一般少兩成 屏幕實際重量比申報「有好大差距」

9月4日 阿Mo父要求當局找出真相

阿Mo父親李盛林特師發出代禱信，稱兒子95%不能完全復原，要求跨部門工作小組找出事件來龍去脈，適當處理跟進。

阿Mo父親李盛林牧師發代禱信 透露兒子95%不能完全復原

9月13日 李澤楷擬贈千萬 阿Mo父親婉拒

演唱會主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷表示，以個人名義向阿Mo家人提供1000萬元經濟支持，阿Mo父親稱所有捐贈為時過早。

李澤楷贈阿Mo家人千萬 稱調查結果不影響援助 上周探訪分享醫療資訊

10月21日 MIRROR成員陸續復工

MIRROR墜屏意外後4子率先復工 Stanley眼泛淚光 姜濤：想像不到阿Mo心情 Ian再沉澱

10月29日 阿Mo父對工作小組表示無言

阿Mo父親李盛林透露，阿Mo的造口喉管已摘除，傷口已癒合，同時已摘除氣喉。對於政府跨部門工作小組，李盛林表示無言。

阿Mo造口傷口已癒合 盼一至兩個月內申請放假回家

11月11日 警方拘兩承辦商共5人

警方拘捕演唱會總承辦商藝能及次承辦商協興隆共5名職員，指出藝能涉虛報舞台裝置部件重量，總重量較申報重逾4倍，企圖誤導康文署，以盡快得到演出許可。其中8組喇叭的實際重量達申報的近7.7倍。

MIRROR演唱會事故警調查重點 承辦商涉蓄意虛報部件重量 實際重逾4倍【短片】

政府同日亦召開記者會，勞工及福利局長孫玉菡表示，徵詢律政司意見後認為，涉事舞蹈員是以僱員身分演出，聘用舞蹈員的舞蹈公司沒在規定時間內呈報工傷，亦沒為僱員買保險，當局會很快作出行動。

政府認為舞蹈員屬僱員 研檢控舞蹈公司及承辦商