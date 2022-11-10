穴位｜秋冬易情緒低落　中醫教按4穴位助改善心情 (08:55)

⚫按壓4穴位助改善心情

‧勞宮

位置：手掌心，第2至3掌骨之間偏於第3掌骨的掌中紋處，握拳屈指時當中指端所指處（可參見附圖）

功效：瀉心火、清血熱

‧神門

位置：腕部腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處，當豌豆骨後方（可參見附圖）

功效：安神寧心、清心火

‧內關

位置：前臂掌側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間，當曲澤與大陵的連線上（可參見附圖）

功效：寧心安神、和胃寬胸

‧三陰交

位置：小腿內側，足內踝尖上3寸，脛骨內側緣後方凹陷處（可參見附圖）

功效：補脾、助運化、通氣滯

⚫穴位按法

輕揉至有痠脹感，每日一至兩次，穴位可選2至3個，每個穴位按2至3分鐘。

⚫按穴位可影響心情？

鄭智仁稱，刺激上述穴位，有助身體釋放安多酚（一種體內的天然止痛藥），它會讓人感覺心情良好，緩解疼痛，減輕壓力、緊張和焦慮，提升睡眠品質。有研究指出慢性炎症會讓人心情感到沮喪，刺激穴位也可以減少炎症。

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