《正義迴廊》弒親案原型　大角嘴逆子弒親案歷兩次審訊　兩陪審員難捱案情退出　一證物考起法官 (09:09)

控方案情指出，首被告周凱亮疑為金錢，誘父母到友人、次被告謝臻麒的大角嘴住所，伙謝臻麒殺死父母並肢解，將部分殘肢鹽醃及叮熱後收藏在膠袋及雪櫃，企圖偽裝成父母失蹤。

第一次審訊：7名陪審員2人退出

陪審團一般由7人組成，案件首次在2014年8月初開審，法庭當時選出3男4女組成陪審團。在審訊第三天，一名女陪審員稱經過數日審訊後，對案件及證供感「十分關注」（very concern），認為不能繼續參與審訊，最終司徒冕批准她退出，更向該名女陪審員表示，很抱歉她對案件有這樣的感受。

審訊第四天，代表次被告謝臻麒的資深大律師郭莎樂將兩張在案發現場拍攝的殘肢照片呈堂，並交由陪審團傳閱，照片顯示在案發單位其中一個膠箱內發現的殘肢，能清晰看見一隻冰凍手掌連部分手臂，以及一隻腳掌；其餘殘肢未能分辨，但能看到切割後露出的皮肉，殘肢堆中亦混有多包臭丸。

至第七天審訊，首席陪審員申請退出審訊，原因與早前退出的女陪審員一樣，均是受庭上證供困擾，心理狀況受影響。他向法庭提供醫生紙，向法官致歉。

官解散陪審團

陪審員減至5人，法官與控辯雙方商討後認為不能繼續審訊，宣布解散陪審團，又稱對陪審團須聽取如此恐怖的證供表示抱歉，指出他們在本案所付出的已超出正常陪審員職責，故宣布他們可終身豁免任陪審員。

第二次審訊：9名陪審員全程參與

案件於2015年2月23日第二度開審，重新選出9名陪審員，是次審訊過程中沒有陪審員申請退出。

「電磁爐」考起主審法官

本身是外籍法官的司徒冕在第二次審訊時，表示不明白控方呈堂的證物電磁爐是什麼，更一度以為是微波爐。