美國中期選舉｜本屆花費達167億美元　歷來最燒錢中期選舉 (09:42)

這金額由研究政治開支的無黨派機構OpenSecrets計算得出。該機構亦指出，4年前的中期選舉總支出已達到約137億美元（約1068億港元），今屆卻再增加一大筆。單是在賓夕法尼亞州、喬治亞州、亞利桑那州、內華達州和威斯康星州這四個重點「戰場」，競選活動以及政黨和超級政治行動委員會（Super-PACs）等團體的花費，已達18億美元（約140億港元）。

索羅斯捐1.28億美元予民主黨 頭號捐款者

霍士新聞引述OpenSecrets報道，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）是捐款金額最高的捐款者，在今次中期選舉共捐出1.28億美元（約9.98億港元）給民主黨。第二多是船運業巨頭Richard Uihlein，捐出8069萬美元（約6.29億港元）給共和黨，他亦是該黨的最大金主。而頭十名捐款最多的人中，有7人是共和黨金主。

除了競選活動，選舉廣告亦是主要支出所在。民主、共和兩黨在今次選舉投放了近100億美元（約780億港元）在選舉廣告上。其中共和黨的廣告主題多是經濟、通脹、徵稅等，主打攻擊總統拜登的政策。民主黨則多數是有關墮胎權的廣告。

（彭博社/衛報）

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