香港故宮館｜列支敦士登王室藏品展　短片率先睇：魯本斯名作、親王硬石鑲嵌箱、中式亭閣水彩畫【多圖展示珍藏】 (20:14)

香港故宮文化博物館周三（9日）至2023年2月20日舉行「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽，首次在港展出列支敦士登王室逾120件珍品，包括油畫、版畫、雕塑及裝飾藝術等。展覽分八個部分展示列支敦士登王室的藝術收藏品，如17世紀巴洛克時期的歐洲藝術巨匠魯本斯（Peter Paul Rubens，1577-1640年）、凡．戴克（Anthony van Dyck，1599-1641年）的名作。聯合策展人、香港故宮文化博物館助理研究員梁慧淇，在短片中介紹其中3件展品（魯本斯《魯本斯之女》、卡爾一世親王訂製的硬石鑲嵌箱、水彩畫《萊德尼采莊園的中式亭閣》），講解展品特色和意義。
策展人特別推介三展品
1. 魯本斯之女——克拉拉．塞雷娜．魯本斯像：魯本斯約於1616年創作的布面油畫。魯本斯擅於捕捉不同人物的相貌和內心世界，他對女兒克拉拉的描摹，被認為是最著名和溫馨的肖像作品之一。
2. 硬石鑲嵌箱（嵌有卡爾一世親王的盾徽）：由卡爾一世親王訂製，約於1620-1623年製成。以切割及拼接石塊組成裝飾圖案，這種硬石鑲嵌箱造價昂貴，象徵堅定美德，甚受貴族收藏家喜愛。
3. 萊德尼采莊園的中式亭閣（重建後）：Willibald Schulmeister約於1877年繪畫的水彩畫。萊德尼采莊園約於1795年建成一座中式亭閣，亭閣其後倒塌，約於1848年重建，裝飾富麗，迎合當時歐洲人對中式建築的理解和品味。
「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽
日期：2022年11月9日至2023年2月20日
時間：周一、周三、周四、周日上午10時至下午6時（周五、周六及公眾假期開放至晚上8時）
周二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二休館
地點：香港故宮文化博物館展廳八
票價：120元（特惠門票60元）
購票詳情：www.hkpm.org.hk
採訪：何芍盈 拍攝及剪接：陸秋燕
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