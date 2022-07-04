香港故宮館｜列支敦士登王室藏品展　短片率先睇：魯本斯名作、親王硬石鑲嵌箱、中式亭閣水彩畫【多圖展示珍藏】 (20:14)

策展人特別推介三展品

1. 魯本斯之女——克拉拉．塞雷娜．魯本斯像：魯本斯約於1616年創作的布面油畫。魯本斯擅於捕捉不同人物的相貌和內心世界，他對女兒克拉拉的描摹，被認為是最著名和溫馨的肖像作品之一。

2. 硬石鑲嵌箱（嵌有卡爾一世親王的盾徽）：由卡爾一世親王訂製，約於1620-1623年製成。以切割及拼接石塊組成裝飾圖案，這種硬石鑲嵌箱造價昂貴，象徵堅定美德，甚受貴族收藏家喜愛。

3. 萊德尼采莊園的中式亭閣（重建後）：Willibald Schulmeister約於1877年繪畫的水彩畫。萊德尼采莊園約於1795年建成一座中式亭閣，亭閣其後倒塌，約於1848年重建，裝飾富麗，迎合當時歐洲人對中式建築的理解和品味。

「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽

日期：2022年11月9日至2023年2月20日

時間：周一、周三、周四、周日上午10時至下午6時（周五、周六及公眾假期開放至晚上8時）

周二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二休館

地點：香港故宮文化博物館展廳八

票價：120元（特惠門票60元）

購票詳情：www.hkpm.org.hk

採訪：何芍盈 拍攝及剪接：陸秋燕

香港故宮文化博物館 實用資訊：

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