Mastodon｜Twitter易主Mastodon用戶一周升23萬　話你知Mastodon是什麼 (15:48)

問：Mastodon是什麼?

答：Mastodon介面有點像Twitter，用戶寫帖文（toots）可以回覆（replied），讚好（liked）或再帖（re-posted），亦可追蹤（follow）其他人。用戶可上截圖片及短片。

問：Mastodon如何運作？

答：Twitter由單一的機構運作，屬中心化的社交平台；Mastodon則是一個去中心化的社交平台，用戶能掌握及自行選擇社交網絡。

Mastodon由不同營運者獨立運作的伺服器（server）組成，每個Mastodon營運站被稱為「instance」，有自己的主題、管理規則、語言和審核機制。用戶可到任何開放登記的營運站登記，任何一個伺服器用戶可以與其他伺服器用戶溝通。

Mastodon不會有廣告。

問：Mastodon容許跨平台互聯？

答：情況就如在Twitter帳戶關注一個Instagram用戶，而在不用離開Twitter帳戶下評論Instagram用戶的照片。透過一個Mastodon帳戶，用戶可以與其他相兼容的網站通訊。

問：Mastodon資金及盈利來源？

Mastodon本身透過Patreon和OpenCollective眾籌成立。

Mastodon的伺服器由不同的人或組織獨立運營，有伺服器營運者要求用戶付費，屬於公司的營運者可利用他們現有的基礎設施去運作；有營運者通過Patreon等眾籌資金；亦有營運營者自掏腰包。

問：如何登記Mastodon?

可在Mastodon網站免費登記，並選擇加入哪一個伺服器（server），例如香港的伺服器是@mastodonapp.hk，如果有其他人在一個伺服器，可以用對方的名字找到。有伺服器或要求捐款，但大部分屬免費。

（Mastodon網站文件/CNN）