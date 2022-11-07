美國中期選舉｜誰主參眾兩院？　3個最可能選舉結果 (10:08)

⚫民主黨守住參議院 共和黨奪眾議院

是美媒普遍預料最可能出現的結果。目前國會參眾兩院均由民主黨主導，惟不少媒體預料民主黨將未能守住眾議院。由於眾議院掌握調查權，若共和黨掌控，就可對拜登政府進行調查，包括從阿富汗撤軍的始末、聯邦調查局（FBI）突擊搜查前總統特朗普的海湖莊園等，甚至可停止調查國會山莊騷亂。

共和黨亦可能削減拜登政府提出的開支，例如對烏克蘭的軍事援助。另外，外界預料美國 聯邦政府 明年將觸及 債務上限，若由共和黨主導眾議院，國會或未能通過提高債務上限，導致政府債務違約 。而民主黨若能守住參議院，預料會盡可能批准拜登提名的聯邦法官，以及阻擋共和黨推倒拜登的政策。

⚫共和黨重奪參眾兩院

如共和黨控制兩院，意味拜登政府未來兩年想推動的法案都面臨阻攔，包括疫情補助，以及修改以往由拜登推動的退休福利及醫療補助。激進共和黨人甚至可推動將墮胎禁令納入聯邦法律。

不過，共和黨在參議院議席未必大幅拋離民主黨，拜登亦對國會通過的法案有否決權，除非共和黨能在參眾兩院獲三分二的多數票，以推翻總統否決權。屆時雙方均需作出妥協，以換取法案通過。

⚫民主黨守住兩院控制權

若民主黨成功守住兩院，墮胎權、槍械管制等法案應可列入聯邦法律。拜登亦可乘勢提前為2024年總統大選佈局。但目前眾多傳媒預料，民主黨保住眾議院的可能性低。不過，即使過去兩年民主黨掌控兩院，拜登政府亦非事事順心，例如在福利政策上，黨內仍存分歧。（路透社）

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