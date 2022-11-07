立冬．二十四節氣｜立冬食肉溫補循序漸進　中醫教養生5貼士 (08:52)

立冬5養生貼士

1. 多吃肉類及黑色食物。紅肉如羊肉、牛肉和豬肉可以溫補陽氣，在南方則可選擇較滋陰的鴨肉；黑色食物如黑豆、黑木耳等則幫助補腎。注意不宜一次過吃太多肥甘厚膩或太過溫補的食物，應循序漸進。另外亦可喝少許酒，中醫認為白酒寒涼，深色和陳年酒如補酒、梅酒、白蘭地等較好，留意酒宜淺嘗及視乎身體狀況。

2. 切勿胡亂用藥材進補，長者和小朋友尤其要注意。

3. 吃火鍋或燒烤時勿太貼近爐，尤其明火或燒烤爐，以免火氣直接入侵身體。中醫認為火為毒，熱氣太重亦會傷咽喉和引致鼻乾，變得燥熱。

4. 注意衣著，頭頂、頸、腰、肚臍和膝蓋不宜受涼。頭頂為諸陽之會，頸有大椎穴，容易受風寒入侵。有關節痛的人應保暖關節，如手肘、膝蓋，甚至手指，注意手指頭毋須包實，因容易令關節受損。

5. 洗熱水澡留意水溫、時間。洗熱水澡時間較長要小心着涼，洗澡時宜先用稍涼的水沖身，然後再調高溫度，差不多洗完宜調低水溫。中醫認為出汗多會亡陽，洗澡時宜適當調水溫，令汗水平衡較好。另外，亦要避免一下子用太熱的水洗澡，以免增加中風的風險。

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