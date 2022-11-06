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好去處｜美食嘉年華、葛量洪號滅火輪同樂日、海濱踏單車睇展覽 (11:39)

周日食買玩有何好去處？本文整理今日（6日）舉行的多個活動，有美食嘉年華、葛量洪號滅火輪展覽館同樂日、荃灣海濱免費體驗踩單車、卑路乍灣海濱長廊睇展覽等，大家不妨參考。

⚫第9屆香港美食嘉年華

日期：即日至11月9日

時間：早上10時半至晚上7時半

地點：葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）

門票：4元（身高一米以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費入場）【詳情】

網址：www.foodhk.com.hk/web/

⚫葛量洪號滅火輪展覽館同樂日

日期：11月6日

時間：上午10時至下午6時

地點：鰂魚涌公園葛量洪號滅火輪展覽館【詳情】

⚫荃灣海濱免費踏單車

土木工程拓展署於11月6日、11月20日及12月4日舉辦單車安「荃」任里遊，公眾可在荃灣海濱段單車徑免費踏單車。名額有限，先到先得。【詳情】

⚫「我們的星空」展覽@堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

展覽日期：即日起至11月20日

復康者偕海外藝術家以星空為主題，利用逾3000塊細小陶瓷片化為繁星，拼湊成各色各樣的裝置藝術品。【詳情】

⚫蝴蝶．蘭的自然絮語——蝴蝶風鈴裝置

展覽日期：即日至11月11日

山上蘭花谷內——白理桃蘭花保育園，現時有超過60隻「蝴蝶」蝴蝶風鈴裝置，讓訪客細賞。參觀者須持有效嘉道理農場門票。【詳情】

註：活動如有更改，以主辦單位公布為準。

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