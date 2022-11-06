好去處｜美食嘉年華、葛量洪號滅火輪同樂日、海濱踏單車睇展覽 (11:39)

周日食買玩有何好去處？本文整理今日（6日）舉行的多個活動，有美食嘉年華、葛量洪號滅火輪展覽館同樂日、荃灣海濱免費體驗踩單車、卑路乍灣海濱長廊睇展覽等，大家不妨參考。
⚫第9屆香港美食嘉年華
日期：即日至11月9日
時間：早上10時半至晚上7時半
地點：葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）
門票：4元（身高一米以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費入場）【詳情】
⚫葛量洪號滅火輪展覽館同樂日
日期：11月6日
時間：上午10時至下午6時
地點：鰂魚涌公園葛量洪號滅火輪展覽館【詳情】
⚫荃灣海濱免費踏單車
土木工程拓展署於11月6日、11月20日及12月4日舉辦單車安「荃」任里遊，公眾可在荃灣海濱段單車徑免費踏單車。名額有限，先到先得。【詳情】
⚫「我們的星空」展覽@堅尼地城卑路乍灣海濱長廊
展覽日期：即日起至11月20日
復康者偕海外藝術家以星空為主題，利用逾3000塊細小陶瓷片化為繁星，拼湊成各色各樣的裝置藝術品。【詳情】
⚫蝴蝶．蘭的自然絮語——蝴蝶風鈴裝置
展覽日期：即日至11月11日
山上蘭花谷內——白理桃蘭花保育園，現時有超過60隻「蝴蝶」蝴蝶風鈴裝置，讓訪客細賞。參觀者須持有效嘉道理農場門票。【詳情】