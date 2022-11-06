美國中期選舉｜11月8日中期選舉　一文了解美國國會形勢、改選席位 (14:10)

什麼是美國中期選舉？

2022年美國中期選舉將於當地時間11月8日舉行，屆時將改選參議院全部435個議席、眾議院35個議席、36個州長之位，以及部分市長及地方官員。中期選舉每四年一度，於美國總統4年任期中間舉行，通常是該年11月第一個周一後的周二進行投票。

目前國會議席分佈如何？

拜登2021年就任總統以來，民主黨控制參眾兩院。目前眾議院435席中，民主黨佔220席，共和黨佔212席，3席從缺。參議院100席中，民主黨及共和黨各佔50席，若表決結果是50對50，屬民主黨的副總統賀錦麗手握關鍵一票，決定議案能否通過。

中期選舉結果有什麼影響？

中期選舉結果對拜登餘下任期的施政大有影響，民主黨若失去任何一院，甚至兩院全失，均讓共和黨可阻止拜登政府的議案通過。民主黨選情未許樂觀，目前國會參眾兩院均由民主黨主導，美國媒體普遍預測民主黨不能保住眾議院控制權。參議院方面，民主、共和兩黨現時是「五五分」，只要共和黨在中期選舉多取一席，就能主導參議院。

有哪些議題影響選情？

美國通脹持續高企，美國9月核心通脹率錄40年新高，近日多項民調均顯示通脹及經濟是選民最重視的議題。10月發布的一項蓋洛普民調顯示，51%受訪者在經濟方面更信任共和黨，信任民主黨的人約為41%，反映共和黨較佔優。其他重點議題還有墮胎權、槍械管制及非法移民等。

（綜合報道）