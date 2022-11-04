睡覺腳抽筋｜短片：物理治療師示範小腿抽筋紓緩動作 (09:11)

睡覺期間小腿抽筋，可如何紓緩痛楚？註冊物理治療師黃瑞奇（Kenny）接受明報電子平台組訪問指出，抽筋是不自主的肌肉收縮，睡覺期間小腿抽筋情況普遍，但不是病症、並非要治療，而是要藉着抽筋徵狀，找出造成該情況的成因，有需要時適當跟進。黃瑞奇在短片示範小腿抽筋時可以做的紓緩動作，並解釋成因。黃瑞奇提醒，做紓緩動作時應量力而為，注意有沒有其他不適。
●其他紓緩或預防抽筋方法
．熱敷或用暖水浸腳──可紓緩抽筋時的不適，亦可加強血液循環，有助預防抽筋。黃瑞奇建議，可早晚用攝氏38至39度暖水浸腳，每次約15分鐘。不過他提醒，長者皮膚較不敏感，熱敷或浸腳時不應睡覺，以免未能察覺有否燙傷，照顧者亦應定時觀察長者皮膚情況。
．注意保暖──例如穿長襪或暖腿襪套（leg warmer）。
●抽筋至什麼程度要求醫？
．抽筋頻密發作、持續一周或以上
．抽筋伴隨其他不適，例如出現無力、腫痛、神經感覺異常或腳趾麻痹，甚至失去平衡、易跌倒
．做紓緩動作後只能暫時紓緩不適，如果抽筋反覆發作或持續長時間，顯示身體可能有其他問題
如出現上述情況，應盡快求醫，醫生或物理治療師有需要時會適當轉介。
黃瑞奇表示，正常偶發的抽筋一般維持約數分鐘，休息後或做特定紓緩動作後很快可減輕痛楚。
文：梁曉晴 拍攝及剪接：林梓晴
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