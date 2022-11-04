睡覺腳抽筋｜短片：物理治療師示範小腿抽筋紓緩動作 (09:11)

●其他紓緩或預防抽筋方法

．熱敷或用暖水浸腳──可紓緩抽筋時的不適，亦可加強血液循環，有助預防抽筋。黃瑞奇建議，可早晚用攝氏38至39度暖水浸腳，每次約15分鐘。不過他提醒，長者皮膚較不敏感，熱敷或浸腳時不應睡覺，以免未能察覺有否燙傷，照顧者亦應定時觀察長者皮膚情況。

．注意保暖──例如穿長襪或暖腿襪套（leg warmer）。

●抽筋至什麼程度要求醫？

．抽筋頻密發作、持續一周或以上

．抽筋伴隨其他不適，例如出現無力、腫痛、神經感覺異常或腳趾麻痹，甚至失去平衡、易跌倒

．做紓緩動作後只能暫時紓緩不適，如果抽筋反覆發作或持續長時間，顯示身體可能有其他問題

如出現上述情況，應盡快求醫，醫生或物理治療師有需要時會適當轉介。

黃瑞奇表示，正常偶發的抽筋一般維持約數分鐘，休息後或做特定紓緩動作後很快可減輕痛楚。

文：梁曉晴 拍攝及剪接：林梓晴

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