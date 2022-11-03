短片：政府新冠疫情記者會重點　徐樂堅就陳茂波陽性個案解畫 (16:01)

●回應財政司長陳茂波抵港檢測陽性

衛生署衛生防護中心總監徐樂堅表示：

．目前經機場來港者要在登機前24小時內，取得快速抗原測試陰性結果及作健康申報，抵港後再接受「檢測放行」。

．若抵港者在機場「檢測放行」的新冠病毒檢酸檢測結果呈陽性，而申報3個月內曾染疫，當局會檢視其檢測結果、感染及康復日期、是否有病徵，以判斷屬復陽、康復或新近感染個案。

．上述抵港者若被判斷為不具傳染性，便毋須隔離，疫苗通行證亦不會轉為紅碼，但仍要在抵港第2、4及6天接受核酸檢測，確認不具傳染性。由9月29日至11月1日有455宗同類個案。

徐樂堅在記者多次追問下，仍拒絕透露陳茂波的病毒量（CT值），或是否如其他抵港者般被賦黃碼，亦拒絕透露被視為「康復」的CT值界線。他稱：

．在入境時被界定為康復或復陽的人，處理與一般入境者無分別。

．視乎感染時間長短，CT值可能有不同，「每個個案都好獨特」，故無設特定界線，「大家覺得如果數目字係30，即29.9與30.1是一個好大的分別，因處理很不同」，但其實是要全盤考慮個案是否有風險或病徵。

●復必泰幼兒配方（6個月至5歲幼童適用）

醫務衛生局副局長李夏茵指出：

．政府已購入復必泰新冠疫苗幼兒配方，希望明日到港。

．政府計劃下周起在兒童社區疫苗接種中心提供復必泰幼兒配方，會在短期內更新預約系統

．6個月至5歲幼童若接種復必泰幼兒配方，要打3針，首兩針間距56日，次針及第3針間距90日。

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