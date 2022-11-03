尼格｜天文台改發三號強風信號 (05:23)

天文台表示，尼格正逐漸遠離香港及減弱，但本港西南部仍有強風。當尼格對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

【03:48】八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶風暴尼格會逐漸遠離香港及減弱。天文台會在上午5時20分或以前改發三號強風信號。

【03:08】天文台於凌晨2時40分，改發八號東南烈風或暴風信號，預料八號烈風或暴風信號會在上午5時前維持。受熱帶風暴尼格及東北季候風的共同影響，本港西南部正吹烈風。同時，與尼格相關的狂風驟雨繼續影響本港。

在凌晨3時，尼格集結在香港天文台之西南約50公里，即在北緯22.0度，東經113.8度附近，預料向西北移動，時速約10公里，掠過香港南部水域，移向珠江口一帶。預料尼格會逐漸減弱。當尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著緩和時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。

【00:49】八號東北烈風或暴風信號繼續生效。受熱帶風暴尼格及東北季候風的共同影響，本港南部正吹烈風。同時，與尼格相關的狂風驟雨繼續影響本港。預料八號烈風或暴風信號會在上午5時前維持。