好去處｜博物館節11月舉行　免費睇《梅艷芳》、太空館星空遊樂園、兒童編程興趣班等 (09:10)

康文署於11月舉辦為期一個月的「香港博物館節2022」。今年博物館節以「我們有歷史、藝術、科學博物館」為主題，康文署轄下的博物館推出逾70項節目及活動，讓市民享受發掘歷史、欣賞藝術或探索科學的樂趣。部分精選活動如下：
《梅艷芳》電影放映【詳情】
梅艷芳的百變天后形象，風靡香港樂壇，觀眾可透過電影，回眸她的絕代芳華，分享這個香港流行文化的傳奇故事。
日期：11月26日
場次：上午11:00及下午3:00
地點：香港文化博物館一樓劇院
入場券於每場放映前45分鐘開始派發，觀眾可到一樓劇院外排隊輪候。
太空館「星空遊樂園」【詳情】
太空館將一夜間化身成「星空遊樂園」，讓市民在館內各處自由地參與不同的活動及遊戲，包括演講廳內透過互動環節認識星空；走到天台使用天文望遠鏡觀賞維港上的月光；在大堂參與攤位遊戲認識四季星座、八大行星及其他天體。
日期：11月30日
時間：下午7時至9時
地點：香港太空館大堂、天台及演講廳
免費活動，請於活動地點輪候參加。
天象廳幕後遊【詳情】
由太空館助理館長帶領參加者參觀天象廳、電腦及錄音控制室和全天域電影放映室等設施。免費活動，每名8歲至15歲的參加者須由一位成人陪同。
日期：11月22日、12月6日、12月13日（10月31日至11月7日期間報名參加）
時間：晚上7時至8時半
地點：香港太空館天象廳控制室及放映室
一小時編程【詳情】
小朋友可透過Tinkercad平台認識應用於設計及工程的基本電腦編程，並以編程方式創作出自己的立體圖像。
日期：11月26日（11月9日起報名）、12月31日（12月14日起報名）
對象：8至16歲（8至12歲參加者須由一位家長陪同）
地點：香港科學館地下V教室
其他活動可參閱香港博物館節2022網站www.museums.gov.hk/mf2022。
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