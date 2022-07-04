好去處｜博物館節11月舉行　免費睇《梅艷芳》、太空館星空遊樂園、兒童編程興趣班等 (09:10)

《梅艷芳》電影放映【詳情】

梅艷芳的百變天后形象，風靡香港樂壇，觀眾可透過電影，回眸她的絕代芳華，分享這個香港流行文化的傳奇故事。

日期：11月26日

場次：上午11:00及下午3:00

地點：香港文化博物館一樓劇院

入場券於每場放映前45分鐘開始派發，觀眾可到一樓劇院外排隊輪候。

太空館「星空遊樂園」【詳情】

太空館將一夜間化身成「星空遊樂園」，讓市民在館內各處自由地參與不同的活動及遊戲，包括演講廳內透過互動環節認識星空；走到天台使用天文望遠鏡觀賞維港上的月光；在大堂參與攤位遊戲認識四季星座、八大行星及其他天體。

日期：11月30日

時間：下午7時至9時

地點：香港太空館大堂、天台及演講廳

免費活動，請於活動地點輪候參加。

天象廳幕後遊【詳情】

由太空館助理館長帶領參加者參觀天象廳、電腦及錄音控制室和全天域電影放映室等設施。免費活動，每名8歲至15歲的參加者須由一位成人陪同。

日期：11月22日、12月6日、12月13日（10月31日至11月7日期間報名參加）

時間：晚上7時至8時半

地點：香港太空館天象廳控制室及放映室

一小時編程【詳情】

小朋友可透過Tinkercad平台認識應用於設計及工程的基本電腦編程，並以編程方式創作出自己的立體圖像。

日期：11月26日（11月9日起報名）、12月31日（12月14日起報名）

對象：8至16歲（8至12歲參加者須由一位家長陪同）

地點：香港科學館地下V教室

其他活動可參閱香港博物館節2022網站www.museums.gov.hk/mf2022。

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