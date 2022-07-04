日本自由行｜Visit Japan Web啟用　預先登記取檢疫、入境審查及海關申報二維碼快速入境【附實用連結】 (19:02)

Visit Japan Web網站主頁（繁體中文版）

Visit Japan Web登記頁面（繁體中文版）

Visit Japan Web操作說明書（繁體中文版）

根據Visit Japan Web網頁，每名入境者需個別登記帳號，用於建立帳號的電郵地址不能重覆。不過嬰幼兒等無法自行辦理手續者，可在家人的帳號中登記為「同行家人」。

惟須留意，Visit Japan Web目前只在日本7個主要機場使用，包括東京的成田國際機場、羽田機場；大阪的關西國際機場；名古屋的中部國際機場；九州的福岡機場；北海道的新千歲機場及沖繩的那霸機場。

登記Visit Japan Web主要流程如下：

1. 用電郵地址建立帳號及登入

2. 登記使用者資料，亦可登記同行家人資料。

3. 登記「入境、回國預定」

4. 登記檢疫（提交新冠疫苗接種證明或72小時內檢測結果）、入境審查及海關申報資料，取得各自的二維碼

5. 入境日本時，展示上述二維碼，使用快速通道入境

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