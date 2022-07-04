香港郵政明年上半年發行6套特別郵票　睇香港四季樹木、兔年郵票等【附發行日期】 (14:52)

●生肖主題特別郵票（2023年1月10日發行）

．歲次癸卯（兔年）

一套4枚郵票及郵票小型張展示以兔為造型的傳統工藝品，寓意瑞兔納福、慶賀新歲，祝願市民來年福兔迎祥。

．十二生肖金銀郵票小型張－福虎瑞兔

生肖郵票上的福虎與瑞兔分別以銀箔和金片製作，祝願市民時和歲豐。

．銀箔燙壓生肖郵票－鼠、牛、虎、兔

郵票以平版加壓印和銀箔燙壓技術印製，令各款生肖動物閃閃生輝，增添新年喜氣。

．十二生肖郵票小型張

一套4張嵌有整個系列的十二生肖郵票小型張，展示以十二生肖為造型的工藝品，為新春帶來喜氣洋洋的氣氛。

●香港四季樹木（2023年2月14日發行）

一套4枚郵票介紹四季的本地常見樹木，包括黃花風鈴木、藍花楹、落羽杉和鐘花櫻桃。

●香港館藏選粹－靜觀樓（2023年3月23日發行）

一套6枚郵票及兩張郵票小型張，以現代手法展示畫家朱屺瞻、謝稚柳及及陳佩秋的代表畫作。

●向醫護致敬（2023年4月18日發行）

以一套4枚郵票及一張郵票小型張，感謝醫護人員為大眾服務，向他們致敬。

●二十四節氣－夏（2023年5月4日發行）

一套6枚郵票讓大眾認識夏季的6個節氣，包括立夏、小滿、芒種、夏至、小暑和大暑。

●香港玩具－1970至1980年代（2023年6月13日發行）

一套6枚郵票展示1970至1980年代的流行玩具，包括康樂棋、陀螺、合金玩具、火箭、煮飯仔及機械人，以反映當時香港四大工業之一的玩具製造業的蓬勃發展。