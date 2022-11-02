尼格．交通｜天文台發八號風球　公共交通最新安排 (13:45)

●港鐵

荃灣線2分鐘一班車

觀塘線2.5分鐘一班車

港島線2分鐘一班車

南港島線3-4分鐘一班車

將軍澳線

．北角至寶琳2.5–4分鐘一班車

．北角至康城6.5分鐘一班車

東涌線

．香港至青衣4分鐘一班車

．香港至東涌4–8分鐘一班車

迪士尼線12分鐘一班車

機場快線15分鐘一班車

東鐵線

．金鐘至上水3–4分鐘一班車

屯馬線3分鐘一班車

輕鐵7–19分鐘一班車

港鐵巴士5–15分鐘一班車，在八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停

●城巴、新巴

各路線維持正常運作，並會加強服務。

●九巴、龍運

暫停服務：

．九巴：14D、31A、86S、87P、93M

．龍運：E37C及E42C部分班次、R33、R42

其他服務改動見九巴網頁及政府一站通網頁。

●天星小輪尾班船

尖沙嘴來往中環：下午2時40分

尖沙嘴來往灣仔：下午2時40分

●港九小輪尾班船

中環來往榕樹灣：下午2時30分

中環往索罟灣：下午2時30分

索罟灣往中環：下午2時35分

中環往坪洲：下午2時30分（普通渡輪）

坪洲往中環：下午2時30分（快船）

坪洲來往喜靈洲：下午2時15分

●新渡輪

各航線尾班船：

．中環來往長洲：下午2時15分

．中環至梅窩：下午2時30分

．梅窩至中環：下午2時10分

．北角至紅磡：下午2時23分

．北角至九龍城：下午2時17分

．紅磡至北角：下午2時05分

．九龍城至北角：下午2時05分

橫水渡尾班船：

．梅窩來往芝麻灣、芝麻灣來往長洲、梅窩來往坪洲、梅窩至長洲：已開出