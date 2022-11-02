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尼格．交通｜天文台發八號風球　公共交通最新安排 (13:45)

強烈熱帶風暴尼格正靠近本港，天文台於下午1時40分發出八號西北烈風或暴風信號，以下是各公共交通最新安排：

港鐵

荃灣線2分鐘一班車

觀塘線2.5分鐘一班車

港島線2分鐘一班車

南港島線3-4分鐘一班車

將軍澳線

．北角至寶琳2.5–4分鐘一班車

．北角至康城6.5分鐘一班車

東涌線 

．香港至青衣4分鐘一班車

．香港至東涌4–8分鐘一班車

迪士尼線12分鐘一班車

機場快線15分鐘一班車

東鐵線

．金鐘至上水3–4分鐘一班車

屯馬線3分鐘一班車

輕鐵7–19分鐘一班車

港鐵巴士5–15分鐘一班車，在八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停

城巴、新巴

各路線維持正常運作，並會加強服務。

九巴、龍運

暫停服務：

．九巴：14D、31A、86S、87P、93M

．龍運：E37C及E42C部分班次、R33、R42

其他服務改動見九巴網頁政府一站通網頁

天星小輪尾班船

尖沙嘴來往中環：下午2時40分

尖沙嘴來往灣仔：下午2時40分

港九小輪尾班船

中環來往榕樹灣：下午2時30分

中環往索罟灣：下午2時30分

索罟灣往中環：下午2時35分

中環往坪洲：下午2時30分（普通渡輪）

坪洲往中環：下午2時30分（快船）

坪洲來往喜靈洲：下午2時15分

新渡輪

各航線尾班船：

．中環來往長洲：下午2時15分

．中環至梅窩：下午2時30分

．梅窩至中環：下午2時10分

．北角至紅磡：下午2時23分

．北角至九龍城：下午2時17分

．紅磡至北角：下午2時05分

．九龍城至北角：下午2時05分

橫水渡尾班船：

．梅窩來往芝麻灣、芝麻灣來往長洲、梅窩來往坪洲、梅窩至長洲：已開出

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