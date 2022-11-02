尼格．交通｜天文台發八號風球　公共交通最新安排 (13:45)

強烈熱帶風暴尼格正靠近本港，天文台於下午1時40分發出八號西北烈風或暴風信號，以下是各公共交通最新安排：
●港鐵
荃灣線2分鐘一班車
觀塘線2.5分鐘一班車
港島線2分鐘一班車
南港島線3-4分鐘一班車
將軍澳線
．北角至寶琳2.5–4分鐘一班車
．北角至康城6.5分鐘一班車
東涌線
．香港至青衣4分鐘一班車
．香港至東涌4–8分鐘一班車
迪士尼線12分鐘一班車
機場快線15分鐘一班車
東鐵線
．金鐘至上水3–4分鐘一班車
屯馬線3分鐘一班車
輕鐵7–19分鐘一班車
港鐵巴士5–15分鐘一班車，在八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停
●城巴、新巴
各路線維持正常運作，並會加強服務。
●九巴、龍運
暫停服務：
．九巴：14D、31A、86S、87P、93M
．龍運：E37C及E42C部分班次、R33、R42
●天星小輪尾班船
尖沙嘴來往中環：下午2時40分
尖沙嘴來往灣仔：下午2時40分
●港九小輪尾班船
中環來往榕樹灣：下午2時30分
中環往索罟灣：下午2時30分
索罟灣往中環：下午2時35分
中環往坪洲：下午2時30分（普通渡輪）
坪洲往中環：下午2時30分（快船）
坪洲來往喜靈洲：下午2時15分
●新渡輪
各航線尾班船：
．中環來往長洲：下午2時15分
．中環至梅窩：下午2時30分
．梅窩至中環：下午2時10分
．北角至紅磡：下午2時23分
．北角至九龍城：下午2時17分
．紅磡至北角：下午2時05分
．九龍城至北角：下午2時05分
橫水渡尾班船：
．梅窩來往芝麻灣、芝麻灣來往長洲、梅窩來往坪洲、梅窩至長洲：已開出