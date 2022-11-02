尼格｜天文台改發八號西北烈風或暴風信號　至少維持至今晚6時 (13:41)

照最新預測，預料尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日稍後將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。另外，與尼格相關的雨帶將接近珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。

天文台下午掛8號波 有市民戲言心繫公司 居大西北打工仔感蝕車資【短片】

【11:40】香港天文台宣布會在今午（2日）1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。【相關報道：港鐵、巴士、渡輪公共交通最新安排】

【07:23】天文台表示，上午7時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約240公里，即在北緯20.6度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在今日（2日）中午前維持。

雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

（天文台）