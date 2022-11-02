尼格｜八號東北烈風或暴風信號生效　天文台料周四凌晨2時前維持 (21:52)

估計晚上10時，尼格會集結在香港天文台之東南偏南約90公里，即在北緯21.6度，東經114.6度附近，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。

【20:45】天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至明日凌晨2時。過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時72、70及48公里，最高陣風分別為每小時96、100及72公里。過去一兩小時，與尼格相關的對流減弱，但其中心附近仍有烈風。按照現時預測，隨着尼格接近珠江口一帶，今晚至明早初時本港仍有機會出現烈風。與尼格相關的狂風驟雨會影響本港。

本港地區今晚（2日）及明日天氣預測：吹強風至烈風程度北至東北風，漸轉吹東風，明日風勢緩和。海有非常大浪及湧浪。多雲，間中有狂風驟雨。明日日間雨勢逐漸減弱，氣溫介乎19至24度。展望隨後一兩日短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

【20:40】天文台表示，八號東北烈風或暴風信號在晚上8時40分發出，取代八號西北烈風或暴風信號。預料本港平均風速每小時63公里或以上。原本受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持警惕。

【16:49】天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至今晚10時。

尼格已減弱為熱帶風暴，目前集結在香港之東南約130公里，即在北緯21.4度，東經115.0度附近，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。

按照最新預測，尼格今晚會較之前預計更為接近本港，在本港100公里內掠過。預料尼格會進一步減弱，八號烈風或暴風信號維持的時間，會視乎尼格的減弱程度。如尼格進一步減弱為一個熱帶低氣壓，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。

【13:40】天文台於下午1時40分發出八號西北烈風或暴風信號。八號烈風或暴風信號會至少維持至今晚6時。隨後信號是否維持，則視乎尼格的減弱程度及其與香港的距離。

按照最新預測，預料尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日稍後將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。另外，與尼格相關的雨帶將接近珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。

天文台下午掛8號波 有市民戲言心繫公司 居大西北打工仔感蝕車資【短片】

【11:40】香港天文台宣布會在今午（2日）1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。【相關報道：港鐵、巴士、渡輪公共交通最新安排】

【07:23】天文台表示，上午7時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約240公里，即在北緯20.6度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在今日（2日）中午前維持。

雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

（天文台）