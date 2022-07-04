梨泰院慘劇目擊者擬學心肺復蘇　話你知心肺復蘇法、AED作用【附消防處教學片】 (16:44)

本港急症科專科醫生蕭粵中表示，今次傷者大多是創傷性窒息，急救主要靠人工呼吸及心外壓，愈短時間內接受急救，能救治的機會愈大，對傷者的後遺症亦會愈少。香港有什麼途徑學心肺復蘇法？消防處亦推廣自動心臟除顫器（AED），心肺復蘇與AED有什麼作用？

心肺復蘇法及自動心臟除顫器用途

．拯救心臟驟停的患者

．每遲一分鐘，患者的存活率便會降低百分之七至十

消防處於2018年曾推出「任何仁」，鼓勵公眾了解心肺復蘇法，任何人都可以救人。消防處的網頁亦有教學片段，助公眾學習施行心肺復蘇法及自動心臟除顫器。

未經訓練可用自動心臟除顫器

．一般人就算未經訓練，只要照着儀器的語音指示操作便可

．曾接受訓練熟習AED操作，遇到緊急情況用除顫器電擊時，會更有信心

．當有人心臟驟停時，附近的人可即時用AED急救，提升存活率

教學短片：使用心肺復蘇法及自動心臟除顫器

報讀課程途徑

．消防處有開辦免費心肺復蘇法及自動心臟除顫器課程【連結】

．慈善機構如聖約翰救傷隊【連結】和香港紅十字會【連結】亦有舉辦收費課程。

根據立法會秘書處於2019年的文件，消防處自1999年舉辦社區心肺復蘇法課程，已培訓超過3.2萬人。

（韓聯社/立法會/消防處/明報資料）