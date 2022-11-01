尼格｜三號強風信號生效　天文台考慮周三日間發八號烈風或暴風信號 (22:05)

周三料有狂風驟雨

本港地區今晚（11月1日）及明日天氣預測：吹強風程度北至東北風，離岸及高地間中吹烈風，明日日間風勢逐漸增強，晚上轉吹偏東風。海有大浪及湧浪。密雲，間中有狂風驟雨，明日稍後驟雨較為頻密。天氣較涼，氣溫介乎18至22度。展望周四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，稍後雨勢逐漸減弱。隨後一兩日短暫時間有陽光。

【16:49】天文台表示，雖然強烈熱帶風暴尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日於本港西南約150公里以內掠過。預料本港明日風勢會逐步增強，三號強風信號會在明日早上6時前維持。天文台會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息。

【10:18】天文台表示，按照現時預測路徑，尼格會在周三相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:58】受強烈熱帶風暴尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。

【08:38】上午8時半，天文台錄得23.2度，相對濕度51%。上午8時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約440公里，即在北緯18.8度，東經116.1度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，橫過南海北部。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早（11月1日）普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會至少維持至今日正午12時。

本港地區今日天氣預測吹強風程度偏北風，高地間中吹烈風。海有大浪及湧浪。大致多雲，有幾陣驟雨，初時氣溫徘徊在24度左右，稍後雨勢較為頻密，天氣轉涼，晚上氣溫下降至約19度。

（天文台）