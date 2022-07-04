首爾梨泰院人疊人慘劇｜部分人或現急性壓力反應　精神科醫生倡減看事故畫面資訊 (16:57)

●可能出現什麼情緒反應？

麥永接表示，情緒狀態因人而異，部分人在看過慘劇相關新聞後，可能出現急性壓力反應，例如：

．經常回想起這件事或相關畫面

．警覺性增加、精神緊張

．無法放鬆、睡得不好

．出現驚慌無助的感覺

．部分人或會因情緒「太重」而麻木

麥永接說，這些均屬有同理心者的正常情緒反應，若只持續短時間、約數日至一個月，並隨時間好轉，且沒影響日常生活或社交，則毋須太擔心。

他補充，今次慘劇並非在香港發生，市民若只透過電子媒體看到相關新聞或畫面，出現創傷後壓力症的機率未必太高。但若事發時自己或親人身處現場，屬現場救援人員，或以往有類似創傷經歷、本身有情緒病紀錄，可能會增加風險因素。

●如何紓緩急性壓力反應？

麥永接指出，不同人可以有不同處理方式，他鼓勵有需要者：

．可盡量減少觀看事故新聞或畫面，避免短時間接收太多相關資訊

．可尋求社交支援，例如找相熟的親友傾談

他提醒，若急性壓力反應持續2至4周，對生活造成困擾，例如持續緊張及無法放鬆、情緒焦慮或低落，或對事物失去興趣、無法工作或思考，影響讀書、生活和社交，且相關情況沒有隨時間減少，甚至反而增加，可找專業人士跟進。

梨泰院慘劇要點：現場小巷4米闊 有在場者站於巷邊才逃過一劫

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