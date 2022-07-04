首爾梨泰院人疊人慘劇｜急症醫生教自救保命　跌低不躺平側身蜷曲　站着被壓雙手放胸前 (15:25)

蕭粵中提到，若在人疊人或人踩人意外現場，最重要是避免摔倒。若不幸倒下，建議：

．切勿面向天躺平，盡可能將身體打側，因為這可以令胸腔前面有空位，讓胸口起伏，形成一個空氣袋（Air pocket）較容易呼吸。

．雙手抱頭，雙膝屈向心口，讓身體蜷曲，盡量抵着壓力。

蕭粵中又表示，看到梨泰院人疊人片段，部分人是站着被壓住，他提醒：

．若有背囊可放在前面，雙手亦放在胸前位置。作用都是保護胸腔，有空間可以呼吸。

傷者可能有後遺症

蕭粵中表示，創傷性窒息急救主要靠人工呼吸及心外壓，傷者會否有後遺症視乎心臟停頓多久，若心臟停頓愈長，如數分鐘令腦細胞死亡，可以影響傷者活動能力、認知障礙，嚴重者甚至會變成植物人。

被壓4至5分鐘可致命

據梨泰院慘劇現場救援人員憶述，死者大多口鼻流血，蕭粵中解釋最常見的致命原因是胸腔無法起伏，即透不到氣，即使頸、頭部有血，但血返不到心臟，導致部分傷者面容「谷紅」及腫脹，眼部起紅筋等。而受壓迫亦可導致內出血，救出後因一時沒有壓力，令到腹部腫脹。若胸部位置被壓4至5分鐘未能呼吸，已經有生命危險。

專家料梨泰院遇難者多死於窒息

梨泰院慘劇要點：現場小巷4米闊 有在場者站於巷邊才逃過一劫

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