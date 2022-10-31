天氣｜三號強風信號生效　周二晚氣溫料跌至19℃ (22:05)

【16:20】天文台於下午4時20分改發三號強風信號，並表示信號至少維持至周二中午12時。強烈熱帶風暴尼格目前集結在香港之東南偏南約610公里，即在北緯17.3度，東經116.7度附近，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。

天文台指出，按照現時預測，尼格會在周三（11月2日）稍後至周四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【13:45】天文台表示，會在下午4時至5時改發三號強風信號。

【13:00】受尼格及東北季候風共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風，今晚風勢逐漸增強，海有湧浪。按照現時預測路徑，尼格會在周三稍後至周四相當接近珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至今日下午4時。本港風勢今晚進一步增強，天文台考慮下午4時至7時改發三號強風信號。

【08:56】天文台稱，一號戒備信號至少維持至今日下午4時。隨着尼格逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢今晚進一步增強，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。

【08:37】上午8時30分，天文台錄得23.9度，相對濕度54%。一號戒備信號，現正生效。上午8時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約720公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。

過去數小時，尼格採取偏北方向移動，繼續橫過南海中部。受尼格及東北季候風的共同影響，本港風勢逐漸增強，離岸吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，尼格會在今日稍後進入南海北部，並與本港保持超過400公里距離。一號戒備信號會至少維持至今早10時。尼格會在周二及周三進一步靠近廣東沿岸。

本港部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約28度。吹清勁北風，離岸吹強風，高地間中吹烈風。海有湧浪。

(天文台)