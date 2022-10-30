天氣｜天文台發出一號戒備信號 (22:13)

【20:01更新】晚上8時，強烈熱帶風暴尼格集結在東沙以南約540公里，預料初時向西移動，稍後轉向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。

【19:20更新】尼格已進入本港800公里範圍，天文台今晚會發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸。同時，東北季候風正影響華南。受尼格及東北季候風共同影響，本港未來數天風勢頗大，高地風力可能達到烈風程度。預料與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為廣東沿岸帶來狂風驟雨。天文台會密切監察尼格及東北季候風發展。

【19:05】本港地區今晚（10月30日）及明日（10月31日）天氣預測：天氣乾燥，晚間天色良好，明日部分時間有陽光，氣溫介乎22至27度。吹清勁北風，離岸間中吹強風，高地間中吹烈風。海有湧浪。展望隨後兩三日風勢頗大。周二及周三有驟雨，天氣較涼。「尼格」料周三周四最近

晚上7時，強烈熱帶風暴尼格集結在東沙以南約540公里，預料初時向西移動，稍後轉向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。與尼格相關的外圍雨帶，會在本周中期為該區帶來狂風驟雨。

【11:20】本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。上午10時，強烈熱帶風暴尼格集結在東沙之東南偏南約540公里，預料初時向西移動，稍後轉向西北偏北移動，時速約12公里，移向南海北部。此外，位於西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定的天氣。

今晚至周一早上考慮發一號波

尼格會在今日橫過南海中部，隨後採取較偏北路徑移近華南沿岸。按照現時預測路徑，尼格今晚會進入本港800公里範圍內，天文台會視乎尼格發展及動向，今晚至周一（10月31日）早上考慮發出一號戒備信號。此外，一股東北季候風補充會在本周初抵達華南。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港本周初至中期風勢頗大，離岸吹強風，本周中期高地風力可能達到烈風程度。天文台會密切監察尼格及東北季候風的發展。

（天文台）