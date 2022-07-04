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日本冬日燈飾｜東京六本木、大阪御堂筋11月初亮燈　札幌白色燈樹節逛聖誕市集 (13:56)

聖誕計劃去日本玩，可欣賞璀璨燈飾。東京、大阪、北海道等地11月起陸續有燈飾睇，札幌大通會場白色燈樹節更設有聖誕市集，部分燈飾更會亮燈至2023年。因應新冠疫情，活動或有變更或取消，出發前宜先確認。

日本冬日燈飾2022

【東京】六本木山聖誕燈飾 

日期：11月10日至12月25日

地點：東京都港區六本木Hills設施内、六本木櫸樹坂大道

詳情︰www.roppongihills.com

【東京】丸之內燈飾

日期：11月10日至2023年2月19日

地點：東京都千代田區丸之内

詳情：www.marunouchi.com

【大阪】大阪・光之饗宴 2022

地點及日期：

御堂筋燈飾2022︰11月3日至12月31日

大阪光之文藝復興2022︰12月14日至12月25日

地點：大阪府大阪市御堂筋、中之島公園等

詳情：www.hikari-kyoen.com/

【大阪】海遊館燈飾

日期：11月18日至2023年3月5日（1月10日及11日除外） 

地點：大阪府大阪市港區海遊館

詳情：www.kaiyukan.com

【北海道】第41屆札幌白色燈樹節

地點及日期：

大通會場︰11月22日至12月25日

札幌慕尼黑聖誕節市集︰11月22日至12月25日

札幌站前大道︰11月22日至2023年2月11日

南一條大道︰11月22日至2023年3月14日

札幌市北3條廣場︰11月22日至2023年3月14日

札幌車站南口站前廣場︰11月22日至2023年3月14日

詳情：www.sapporo.travel

【神奈川縣】相模湖燈飾

日期：11月12日至2023年4月2日

地點：神奈川縣相模原市相模湖

詳情：www.sagamiko-resort.jp

【廣島縣】國營備北丘陵公園

日期：11月5日起

入場費：成人（15歲以上）450日圓、長者（65歲以上）210日圓、小童（中學生以下）免費

地點：廣島縣庄原市國營備北丘陵公園

詳情：www.bihokupark.jp

註：活動詳情以主辦單位公布為準。

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