日本冬日燈飾｜東京六本木、大阪御堂筋11月初亮燈　札幌白色燈樹節逛聖誕市集 (13:56)

聖誕計劃去日本玩，可欣賞璀璨燈飾。東京、大阪、北海道等地11月起陸續有燈飾睇，札幌大通會場白色燈樹節更設有聖誕市集，部分燈飾更會亮燈至2023年。因應新冠疫情，活動或有變更或取消，出發前宜先確認。
日本冬日燈飾2022
【東京】六本木山聖誕燈飾
日期：11月10日至12月25日
地點：東京都港區六本木Hills設施内、六本木櫸樹坂大道
【東京】丸之內燈飾
日期：11月10日至2023年2月19日
地點：東京都千代田區丸之内
【大阪】大阪・光之饗宴 2022
地點及日期：
御堂筋燈飾2022︰11月3日至12月31日
大阪光之文藝復興2022︰12月14日至12月25日
地點：大阪府大阪市御堂筋、中之島公園等
【大阪】海遊館燈飾
日期：11月18日至2023年3月5日（1月10日及11日除外）
地點：大阪府大阪市港區海遊館
【北海道】第41屆札幌白色燈樹節
地點及日期：
大通會場︰11月22日至12月25日
札幌慕尼黑聖誕節市集︰11月22日至12月25日
札幌站前大道︰11月22日至2023年2月11日
南一條大道︰11月22日至2023年3月14日
札幌市北3條廣場︰11月22日至2023年3月14日
札幌車站南口站前廣場︰11月22日至2023年3月14日
【神奈川縣】相模湖燈飾
日期：11月12日至2023年4月2日
地點：神奈川縣相模原市相模湖
【廣島縣】國營備北丘陵公園
日期：11月5日起
入場費：成人（15歲以上）450日圓、長者（65歲以上）210日圓、小童（中學生以下）免費
地點：廣島縣庄原市國營備北丘陵公園
註：活動詳情以主辦單位公布為準。
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